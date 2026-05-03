България

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Целта ще е до края на седмицата да има редовно правителство

3 май 2026, 12:58
Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно
Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области

Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области
Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями
Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път
Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна
Какво знаем за свлачището край Пампорово

Какво знаем за свлачището край Пампорово
Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

О братно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство. От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова, пише NOVA.

Сроковете, които са си поставили, за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав. А до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта.

Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

След това следва същинската работа — законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджетът за 2026 година. От „Прогресивна България” съобщиха, че са почти готови с план-сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 г., който беше изготвен от коалицията ГЕРБ–БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС.

„Сроковете са ясни. През тази седмица се стремим да съставим правителството. Веднага оттам нататък се заемаме с бюджета, който е спешен. И със законите по съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага. Никой досега толкова бързо не е правил правителство и в тези срокове, в които ще го направим ние”, заяви Антон Кутев. 

Той не каза дали ще има хора от служебната власт, които ще попаднат като министри или заместник-министри в новия кабинет. „Аз по-скоро смятам, че няма да има, но това е решение на Радев”, каза Кутев.

Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат

„Трябва да се вземат успешни мерки, свързани с цените, инфлацията и ефекта от войната в Иран. Трябва да се вземат разумни мерки и ние ще предложим такива. Икономическите екипи вече се събират. На второ място ще изразим нашата позиция, че концентрацията на власт не трябва да води до отклоняване на текущия модел към нови кръгове, а трябва да бъде спазен мандатът, който е даден от българските избиратели — а именно за демонтиране на модела”, каза Божидар Божанов от ДБ.

„Ние ще подкрепяме политики, не една или друга партия. Това е правилният подход. Това, което е много важно за бюджета, е, че трябва спешно да се предложи пакет от мерки. Това трябва да бъде голям пакет за подкрепа на бизнеса и на хората във връзка с повишените цени на горивата и торовете, което след това неминуемо води до висока инфлация", каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”. 

Източник: NOVA    
Съставяне на правителство Първи мандат Румен Радев Премиер на България Прогресивна България Бюджет 2026 Съдебна реформа Икономически мерки Инфлация Министерски състав
Последвайте ни

По темата

„Прогресивна България

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 15 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 14 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 14 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Свят Преди 34 минути

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 46 минути

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Свят Преди 2 часа

<p>Канцерогенни ядки: Спряха 18 тона фъстъци от Египет</p>

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

България Преди 3 часа

Канцерогенни вещества са открити при лабораторен контрол на БАБХ

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 3 часа

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Клюкарката&quot; се завръща</p>

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Любопитно Преди 3 часа

Книгата ще проследи социалния възход на Блеър в съвременен Ню Йорк

<p>Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда</p>

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

Любопитно Преди 4 часа

В евангелското четиво се припомня изцерението, извършено от Иисус Христос край Овчи порти в Йерусалим

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 5 часа

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>&quot;Не мога да си представя!&quot;&nbsp;- Тръмп взриви с коментар за Иран</p>

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Свят Преди 5 часа

Американският президент предупреждава за възможна ескалация при провокации

<p>Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп</p>

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Свят Преди 5 часа

Ограниченията включват изолация, забрана за телефонни разговори и постоянен надзор

<p>&quot;Хизбула&quot;&nbsp;реагира остро на&nbsp;видео, осмиващо бойците ѝ</p>

"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

Свят Преди 5 часа

Карикатурата изобразява участници в конфликта като анимационни персонажи

<p>Украйна санкционира бивш високопоставен сътрудник на президента</p>

Зеленски наложи санкции на бившия си началник на канцеларията Андрий Богдан

Свят Преди 5 часа

Мерките включват замразяване на активи и забрана за търговски сделки

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

България Преди 5 часа

В програмата са срещи с Пашинян и Константинос Тасулас

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 6 часа

Треньорката Моник Истууд разкрива как Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи изглеждат по-добре от всякога 19 години след оригинала, залагайки на многопосочни движения и балетна прецизност, вижте как

.

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

Любопитно Преди 6 часа

Кратката комедия показва фокусник, който влиза в комична схватка със своето непокорно механично творение

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

Свят Преди 6 часа

Бивш семеен мъж и механик започва нов живот под идентичността „Stefonknee“

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Създадоха интерактивен 3D модел на свлачището в Смолянско

sinoptik.bg
1

Необичайно топло в Централна и Източна Европа

sinoptik.bg

Най-дългото слънчево затъмнение на века наближава

Edna.bg

Папи Ханс: Свободен съм и точно затова съм неудобен

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Черно море, съставите

Gong.bg

ВИП поздрав: Лили Иванова с пожелания за титлата (снимка)

Gong.bg

От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Nova.bg

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Nova.bg