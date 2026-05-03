Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°

3 май 2026, 06:45
В нимание, слана! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за слана е обявен за 5 области от страната за неделя, 3 май.

В неделя ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

В София максималните температури ще са около 12°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: София Област, Перник, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд.

Източник: НИМХ

Вятърът ще е слаб от север-северозапад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20°, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана, минималните температури ще са между и, на места в котловините до минус- минус .

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
