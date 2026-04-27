От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

О ще преди да положат клетва, депутатите от „Прогресивна България“ вече имат ясна посока с какво ще се захванат най-напред. Новите управляващи влизат в парламента с дълъг списък от задачи, предава NOVA.

Очертава се най-важният приоритет за новото мнозинство да е битката с цените – както на храните, така и на горивата. По думите им се обмислят законови промени и компенсации. Съдебна реформа, избор на нов ВСС и нов бюджет също са сред спешните задачи за партията на Румен Радев.

„Подготвяме редица мерки, включително и законодателство. Два са проблемите. Единият са цените, които бяха повишени заради неправилния начин, според нас, по който се въведе еврото. Там има други елементи, които трябва да се направят. И втората вълна са цените, които в момента се покачват заради горивата“, каза Явор Гечев, избран за депутат от „Прогресивна България“.

Ясен план има и за съдебната реформа и избора на нов ВСС. „За нас процедурата трябва да е изключително прозрачна и да е публична“, каза Гечев.

Състоянието на държавната хазна и нов бюджет също са в топ три за новото мнозинство.

„Огромен дефицит се очертава. Трябва да намерим начин как да преодолеем този проблем. Средствата по ПВУ, които са застрашени“, каза Петър Витанов, избран за депутат от „Прогресивна България“.

От партията обаче засега не казват дали са готови с номинация за председател на 52-рия парламент, но обещават диалог с опозицията.

„Гълъб Донев е подходяща кандидатура, разбира се. Той е достатъчно ерудиран и авторитетен мъж, но не ме вкарвайте в това. Добрата парламентарна практика изисква преди началното заседание колегите да бъдат запознати. От наша гледна точка винаги ще има желание за дискусия и диалог“, каза Витанов.

След като парламентът заработи от „Прогресивна България”, ще искат ревизия на държавните финанси.

„Това правителство се държи все едно е в началото на мандата си. Нашата позиция е, че искаме да разберем реалното положение на финансите в държавата. Защо сегашното правителство тръгва шоково да изтегля огромна част от капитала на ББР? Нашите съмнения са, че има много бомби – включително и в решенията на МС, които остават за по-късен период“, каза Явор Гечев.

Пред новото мнозинство на дневен ред стои и подредбата на състава на правителство. Пред NOVA Гечев не отговори конкретно дали ще седне в стола на министъра на земеделието.

„Трябва да направим профил на парламентарната група и на правителството едновременно, като разпределим определения опит. Нито потвърждавам, нито отричам, че аз ще заемам определен пост. Никой няма покана, за да може да я потвърди или да я откаже“, заяви Гечев.