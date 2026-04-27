България

От „Прогресивна България" очертаха приоритетите си

27 април 2026, 19:15
Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

О ще преди да положат клетва, депутатите от „Прогресивна България“ вече имат ясна посока с какво ще се захванат най-напред. Новите управляващи влизат в парламента с дълъг списък от задачи, предава NOVA.

Очертава се най-важният приоритет за новото мнозинство да е битката с цените – както на храните, така и на горивата. По думите им се обмислят законови промени и компенсации. Съдебна реформа, избор на нов ВСС и нов бюджет също са сред спешните задачи за партията на Румен Радев.

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

„Подготвяме редица мерки, включително и законодателство. Два са проблемите. Единият са цените, които бяха повишени заради неправилния начин, според нас, по който се въведе еврото. Там има други елементи, които трябва да се направят. И втората вълна са цените, които в момента се покачват заради горивата“, каза Явор Гечев, избран за депутат от  „Прогресивна България“.

Ясен план има и за съдебната реформа и избора на нов ВСС. „За нас процедурата трябва да е изключително прозрачна и да е публична“, каза Гечев.

Състоянието на държавната хазна и нов бюджет също са в топ три за новото мнозинство.

„Огромен дефицит се очертава. Трябва да намерим начин как да преодолеем този проблем. Средствата по ПВУ, които са застрашени“, каза Петър Витанов, избран за депутат от „Прогресивна България“.

ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

От партията обаче засега не казват дали са готови с номинация за председател на 52-рия парламент, но обещават диалог с опозицията.

„Гълъб Донев е подходяща кандидатура, разбира се. Той е достатъчно ерудиран и авторитетен мъж, но не ме вкарвайте в това. Добрата парламентарна практика изисква преди началното заседание колегите да бъдат запознати. От наша гледна точка винаги ще има желание за дискусия и диалог“, каза Витанов.

След като парламентът заработи от „Прогресивна България”, ще искат ревизия на държавните финанси.

„Това правителство се държи все едно е в началото на мандата си. Нашата позиция е, че искаме да разберем реалното положение на финансите в държавата. Защо сегашното правителство тръгва шоково да изтегля огромна част от капитала на ББР? Нашите съмнения са, че има много бомби – включително и в решенията на МС, които остават за по-късен период“, каза Явор Гечев.

Пред новото мнозинство на дневен ред стои и подредбата на състава на правителство. Пред NOVA Гечев не отговори конкретно дали ще седне в стола на министъра на земеделието.

„Трябва да направим профил на парламентарната група и на правителството едновременно, като разпределим определения опит. Нито потвърждавам, нито отричам, че аз ще заемам определен пост. Никой няма покана, за да може да я потвърди или да я откаже“, заяви Гечев.

Източник: NOVA    
Прогресивна България Приоритети
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

България Преди 1 час

ЕК: България поиска отглагане на срокове по ПВУ

България Преди 2 часа

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

България Преди 3 часа

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Любопитно Преди 3 часа

С удобната си височина и стабилна конструкция Restform Max създава усещане, близко до това на истинско легло

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена" коремна преса

Любопитно Преди 3 часа

Снежна буря помете Москва в края на април

Свят Преди 4 часа

Батискафът "Титан"

Свят Преди 4 часа

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Свят Преди 4 часа

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

България Преди 4 часа

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 5 часа

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 5 часа

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Любопитно Преди 5 часа

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

България Преди 5 часа

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

България Преди 5 часа

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

България Преди 6 часа

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

