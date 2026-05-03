Възрастна жена загина, а 5-годишно дете и майка му пострадаха на Северна скоростна тангента

Ч етирима пострадали при катастрофата край Северната скоростна тангента са транспортирани в "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Сред тях е и петгодишно момче. След подробни изследвания и прегледи, детето остава с контузия в болницата, без непосредствена опасност за живота към момента. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друг автомобил, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.

Три леки автомобила са се ударили днес на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. По-късно от министерството информираха, че е починала възрастна жена, която е пътувала в един от автомобилите. Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения след инцидента, като впоследствие възрастна пътничка е починала.