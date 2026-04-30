България

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

По отношение на избора на председател на парламента, Слави Василев заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура"

30 април 2026, 08:53
Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията
Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата
Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро
„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“
Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ
Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка
Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро

Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро "наказателна" сметка за ток
КЕВР решава за цената на природния газ за май

КЕВР решава за цената на природния газ за май

„Убеден съм, че всички народни представители усещат промяната в България“, заяви избраният за депутат от „Прогресивна България“ Слави Василев в коментар преди старта на новото Народно събрание. По думите му обществото е дало ясен мандат за промяна на начина на управление на държавата и на политическия тон в парламента, пише NOVA

Той подчерта, че влизането в 52-рото Народно събрание става с ясна амбиция за реформи. „Ние влизаме с нагласата да променим България и да направим така, че хората бързо да усетят, че промяната вече е тук“, посочи той, като добави, че формацията носи сериозна отговорност пред избирателите.

По отношение на избора на председател на парламента, той заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“, която според него ще отразява търсената политическа промяна. 

Янев: Българите искат, търсят и очакват промяна

Коментар беше направен и за отношенията между парламентарните формации. Според него партньорството между политическите сили не зависи единствено от структурите на групите, а от общите приоритети, включително реформата в съдебната система. Той изрази надежда, че коалиционните партньори ще останат ангажирани с тези цели.

Съпредседателят на формацията Гълъб Донев на влизане коментира, че резултатите от последните избори представляват „урок за българските политици“, като според него гражданите са показали, че купеният и корпоративният вот могат да бъдат преодолени чрез масово участие.

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

Той подчерта, че решенията на парламентарната група ще станат ясни в рамките на днешното и следващите заседания, като се очакват важни политически развития. По думите му предстоят „интересни събития“, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент.

Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него.

Като основни приоритети той открои цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшия съдебен съвет. Според него това са дълго отлагани въпроси, които трябва да намерят решение в интерес на гражданите.

Източник: NOVA    
По темата

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

Как да подготвим колата (и себе си) за пътуване

Как да подготвим колата (и себе си) за пътуване

<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава

<p>Политически заявки преди първото заседание на 52-рото НС</p>

Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell’s Kitchen

Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell’s Kitchen

Той участва в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

„Джералд Р. Форд“ подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн“, като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г.

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Сред пострадалите са трима полицаи

<p>Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда</p>

След новите обвинения в заплаха към Тръмп: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения

<p>Напрежение между САЩ и Германия, какво ще предприеме Тръмп</p>

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Тръмп и Мерц влязоха в спор за войната с Иран

Капанът на безсънието: Как да научим мозъка си да спи отново

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

Екстремни рекорди и топящи се ледници: Климатът в Европа става все по-тревожен

Годишният доклад на ЕС и СМО разкрива рекордно топене на ледници, температури над 50°C и опустошителни пожари на Стария континент

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Мерц се опита да намали напрежението с Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

Код „Оранжево“: Лошо време в цялата страна – вижте къде ще вали най-много

Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Турция вдига таксите за разрешително за пребиваване

Мярката засяга гражданите на повечето страни по света, включително и българите

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка

Асистент Ангел Димитриев няма да води занятия до изясняване на случая

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Скок на цените на петрола над 119 долара за барел

Пазарът може да се изправи пред устойчиво високи цени на енергията

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Стрелецът от Атина планирал нападение и в Страсбург

Той искал да изпрати „послание“ заради спор, свързан с гръцката му пенсия

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Ден със смисъл: кои светци почита църквата днес

Edna.bg

Артета разстроен за дузпата: Напълно неприемливо, но сме в страхотна позиция преди реванша

Gong.bg

Спортинг се сгромоляса в добавеното време срещу опашкар, Португалия ще има нов шампион

Gong.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg

3170 евро за ток: Възрастно семейство от софийско село плати рекордна сметка

Nova.bg