България

Никола Цолов отпадна в Маями, но запази лидерството си в шампионата

3 май 2026, 19:02
Източник: БТА / Владимир Шоков

Н икола Цолов отпадна от мокрото основно състезание в Маями още в първия завой на надпреварата, след като беше ударен от свой съперник.

Българския лъв направи добро потегляне от десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лорън ван Хьопен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

Тайландецът продължи в надпреварата, която беше неутрализирана с кола за сигурност, но Цолов нямаше същия шанс, тъй като пораженията по неговия болид се оказаха твърде големи. Очаквано пилотът на АРТ беше санкциониран с 10 секунди от стюардите, които прецениха, че вината за инцидента с Цолов е изцяло негова.

Въпреки малшанса и ранното отпадане в основното състезание в Маями, Никола Цолов продължава да бъде лидер в генералното класиране на шампионата. Българският пилот запази първото си място след втория старт от уикенда в САЩ.

Пилотът на Кампос остава на върха с актив от 35 точки, събрани благодарение на отличното му представяне до момента. Плътно зад него се намира победителят от драматичната надпревара Габриеле Мини от МР Моторспорт, който диша във врата на българина с 34 пункта. Тройката в подреждането се допълва от състезателя на Инвикта Рафаел Камара, който заема позицията с 33 точки на сметката си.

Разликите в челото остават минимални, което предвещава изключително оспорвана битка в следващите кръгове. Българските привърженици могат да бъдат спокойни, че след първите сериозни изпитания Никола Цолов продължава да диктува темпото и гледа уверено към нови успехи по пътя към голямата цел.

