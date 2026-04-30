КЕВР утвърди цената на природния газ за май

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.май 2026 г. в размер на 35,98 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

И през м. май цената на синьото гориво у нас остава сред най-ниските в Европа.

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение с м. април, тя е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е значително по-ниска в сравнение с международните котировки. Цената за вътрешния пазар е с около 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с европейската газова борса TTF, където индексите за м. май са на нива около 46,30 - 46,85 евро за мегаватчас /MWh/.

През летния период природният газ от Азербайджан е благоприятен ценови фактор

Основните фактори, които през следващите месеци влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на хранилищата и конкуренцията за LNG между европейските и азиатските пазари. Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци. Тези количества имат важна роля за формирането на благоприятни цени за вътрешния пазар и до м.юни т.г. българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което е факт на европейските пазари. През м. юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола.

В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. май 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.