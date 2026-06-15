Свят

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Достъпът до средствата ще бъде обвързан с условието Ислямската република да изпълни всички договорени задължения

Николай Киров Николай Киров

15 юни 2026, 23:00
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Източник: iStock/Getty Images

С АЩ предлагат в проекта за рамково споразумение с Иран да му предоставят достъп до фонд за възстановяване в размер на 300 млрд. долара, заяви високопоставен представител на Белия дом, цитиран от ДПА. 

По думите на американския официален представител достъпът до средствата ще бъде обвързан с условието Ислямската република да изпълни всички договорени задължения. Той добави, че замисълът на споразумението не е да бъде възнаграждаван Иран за участието си в преговорите.

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Ислямската република първо ще трябва да покаже, че трайно се е отказала от стремежа си да придобие ядрено оръжие и че не е замесена в дейности, които могат да предизвикат повторно налагане на санкциите, каза още официалният представител на Белия дом, който пожела да запази анонимност поради чувствителното естество на преговорите.

Освен това, според него, никаква част от средствата, отпуснати съгласно споразумението, не трябва да бъде използвана в подкрепа на терористични структури или дестабилизация на региона.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс по-рано заяви в ефира на телевизия Си Би Ес, че страните от Залива могат да помогнат за финансирането на фонд за възстановяване. 

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

САЩ и Иран вчера се съгласиха на сделка за прекратяване на войната и отварянето на Ормузкия проток, въпреки че много малко детайли около споразумението станаха публично достояние. Много наблюдатели оценяват това като междинна стъпка от дипломатическия процес, пред който все още стоят много нерешени въпроси. 

Въпреки че двете страни вече подписаха по "дигитален път" меморандум за разбирателство, в петък се очаква в Швейцария да има официална церемония за сключване на мирното споразумение.

През следващите дни ще се проведат консултации на техническо равнище.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
САЩ Иран ядрена програма
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