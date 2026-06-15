Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Д вижението по пътя между курорта Слънчев бряг и Свети Влас е затруднено заради тежък пътен инцидент със загинала жена.

Катастрофата е станала около 19:40 часа тази вечер. Лек автомобил е блъснал украинска гражданка, която починала на място, казаха пред БТА от полицията на мястото на инцидента.

Тежка катастрофа край Разлог, почина жена

Жената се е движила по тротоара, когато е била ударена от автомобила. Районът е отцепен, а движението в участъка се регулира от полицейски екипи.

Зад волана е бил млад мъж от Бургас. Към момента не се съобщават повече подробности за причините за инцидента.