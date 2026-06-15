Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

П ътната безопасност в България отдавна е тема, която предизвиква не просто дебати, а дълбоки обществени трусове. Всекидневните новини за тежки инциденти, заловени нетрезви шофьори и абсурдни ситуации по пътищата принудиха законодателя драстично да затегне мерките.

Един от най-шокиращите, но за съжаление не и изолирани казуси, е когато родител реши да прехвърли отговорността за шофирането върху непълнолетното си дете, мислейки си, че така ще измами системата или ще се прибере безопасно у дома след употреба на алкохол. Пред лицето на закона обаче и двете решения носят тежки последици.

С навлизането на еврото като официална валута в България, преизчислените по фиксирания курс (1 евро = 1.95583лева) и закръглени по закон санкции изглеждат още по-впечатляващо. Кое от тези две провинения излиза по-скъпо на нарушителите и къде законът удря най-безмилостно?

Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

Руската рулетка с алкохола и цената на промилите

Когато един водач реши да седне зад волана след употреба на алкохол, той влиза в директен конфликт както със Закона за движение по пътищата (ЗДвП), така и с Наказателния кодекс (НК), в зависимост от изпитото количество. Българското законодателство е прокарало много ясна граница, която разделя административното нарушение от тежкото криминално престъпление.

Според разпоредбите на чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, ако концентрацията на алкохол в кръвта е между 0.8 и 1.2 промила включително, водачът е изправен пред солена финансова глоба в размер на точно 511.29 евро, гарнирана с лишаване от правото да управлява автомобил за срок от 12 месеца.

Истинският финансов и житейски кошмар обаче започва, когато тази граница бъде премината и стойностите скочат над 1.2 промила. В този случай държавата престава да гледа на шофьора като на обикновен нарушител и го третира като престъпник.

Съгласно чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 255.65 евро до 766.94 евро.

Но най-скъпата санкция, въведена с последните законови промени в същия кодекс, е принудителната конфискация на превозното средство. Ако автомобилът е собственост на пияния шофьор, държавата го отнема в своя полза, а ако колата е чужда или фирмена, съдът присъжда извършителят да заплати нейната пълна пазарна равностойност. По този начин едно сядане зад волана в нетрезво състояние може буквално да струва десетки хиляди евро, съсипана репутация и съдебно минало.

Когато родителската безотговорност даде ключовете на детето

Много шофьори погрешно вярват, че ако преотстъпят автомобила на своето непълнолетно и неправоспособно дете, ще избегнат тежките наказания, тъй като малолетните и непълнолетните лица не носят пълна наказателна отговорност.

Това обаче е огромна илюзия, защото законът е предвидил изключително сурови мерки за собственика на превозното средство, който е допуснал подобен абсурд. Предоставянето на автомобил на лице без шофьорска книжка, особено на дете, се наказва строго по силата на чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Тази разпоредба предвижда директна финансова глоба за собственика, която варира в широки граници – от 511.29 евро до 1533.88 евро.

Финансовият удар обаче не спира дотук. Законодателят прилага една от най-неприятните принудителни административни мерки, разписана в чл. 171, т. 2, буква „в“ от ЗДвП, а именно незабавно прекратяване на регистрацията на автомобила на място. Табелите с регистрационните номера се изземват от органите на реда, а колата се отписва от движение за период от шест месеца до една година, тъй като е предоставена на неправоспособен водач.

Това означава, че превозното средство се превръща в неизползваем паметник, а собственикът е изправен пред допълнителни разходи за такси, пренасочване на транспорт и последваща тежка процедура по пререгистрация в евро, след като наказателният срок изтече.

Къде ударът по джоба и свободата е по-малък

Когато теглим чертата и сравним двата сценария, става ясно, че тежестта на наказанието зависи изцяло от конкретните цифри и обстоятелства, но в общия случай законът е много по-безмилостен към пияния шофьор, отколкото към този, който е дал колата си на непълнолетен.

Ако се разглежда чистата финансова глоба по Закона за движение по пътищата, първоначалната санкция за предоставяне на автомобил на дете по чл. 177 може да излезе по-солена на хартия, тъй като нейната долна граница започва от 511.29 евро и достига до 1533.88 евро, докато при шофиране с алкохол до 1.2 промила по чл. 174 глобата е твърдо фиксирана на 511.29 евро.

Въпреки това, при по-тежките случаи с висока концентрация на алкохол, шофирането в нетрезво състояние е несравнимо по-скъпо и опасно. При преминаване на границата от 1.2 промила по чл. 343б от НК нарушителят рискува да загуби самия автомобил чрез конфискация или да плати стойността му в евро, което превръща това наказание в най-бруталния финансов удар в българското правораздаване. Към това трябва да се добави и реалната опасност от влизане в затвора.

Докато при предоставянето на автомобил на непълнолетно дете последствията са изцяло административни и финансови – глоба и сваляне на номерата по чл. 171 от ЗДвП, без риск от ефективна присъда – то при шофирането под въздействие на алкохол залогът е самата човешка свобода. Ето защо, макар и двата акта да демонстрират пълно пренебрежение към човешкия живот, законът категорично определя пияния шофьор като по-голямата и по-скъпо струваща заплаха на пътя.