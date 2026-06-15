България

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Един от най-шокиращите, но за съжаление не и изолирани казуси, е когато родител реши да прехвърли отговорността за шофирането върху непълнолетното си дете, мислейки си, че така ще измами системата или ще се прибере безопасно у дома след употреба на алкохол. Пред лицето на закона обаче и двете решения носят тежки последици

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 11:14
Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана
Източник: iStock/GettyImages

П ътната безопасност в България отдавна е тема, която предизвиква не просто дебати, а дълбоки обществени трусове. Всекидневните новини за тежки инциденти, заловени нетрезви шофьори и абсурдни ситуации по пътищата принудиха законодателя драстично да затегне мерките.

Един от най-шокиращите, но за съжаление не и изолирани казуси, е когато родител реши да прехвърли отговорността за шофирането върху непълнолетното си дете, мислейки си, че така ще измами системата или ще се прибере безопасно у дома след употреба на алкохол. Пред лицето на закона обаче и двете решения носят тежки последици.

С навлизането на еврото като официална валута в България, преизчислените по фиксирания курс (1 евро = 1.95583лева) и закръглени по закон санкции изглеждат още по-впечатляващо. Кое от тези две провинения излиза по-скъпо на нарушителите и къде законът удря най-безмилостно?

Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

Руската рулетка с алкохола и цената на промилите

Когато един водач реши да седне зад волана след употреба на алкохол, той влиза в директен конфликт както със Закона за движение по пътищата (ЗДвП), така и с Наказателния кодекс (НК), в зависимост от изпитото количество. Българското законодателство е прокарало много ясна граница, която разделя административното нарушение от тежкото криминално престъпление.

Според разпоредбите на чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, ако концентрацията на алкохол в кръвта е между 0.8 и 1.2 промила включително, водачът е изправен пред солена финансова глоба в размер на точно 511.29 евро, гарнирана с лишаване от правото да управлява автомобил за срок от 12 месеца.

Истинският финансов и житейски кошмар обаче започва, когато тази граница бъде премината и стойностите скочат над 1.2 промила. В този случай държавата престава да гледа на шофьора като на обикновен нарушител и го третира като престъпник.

Съгласно чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 255.65 евро до 766.94 евро.

Но най-скъпата санкция, въведена с последните законови промени в същия кодекс, е принудителната конфискация на превозното средство. Ако автомобилът е собственост на пияния шофьор, държавата го отнема в своя полза, а ако колата е чужда или фирмена, съдът присъжда извършителят да заплати нейната пълна пазарна равностойност. По този начин едно сядане зад волана в нетрезво състояние може буквално да струва десетки хиляди евро, съсипана репутация и съдебно минало.

Когато родителската безотговорност даде ключовете на детето

Много шофьори погрешно вярват, че ако преотстъпят автомобила на своето непълнолетно и неправоспособно дете, ще избегнат тежките наказания, тъй като малолетните и непълнолетните лица не носят пълна наказателна отговорност.

Това обаче е огромна илюзия, защото законът е предвидил изключително сурови мерки за собственика на превозното средство, който е допуснал подобен абсурд. Предоставянето на автомобил на лице без шофьорска книжка, особено на дете, се наказва строго по силата на чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Тази разпоредба предвижда директна финансова глоба за собственика, която варира в широки граници – от 511.29 евро до 1533.88 евро.

Финансовият удар обаче не спира дотук. Законодателят прилага една от най-неприятните принудителни административни мерки, разписана в чл. 171, т. 2, буква „в“ от ЗДвП, а именно незабавно прекратяване на регистрацията на автомобила на място. Табелите с регистрационните номера се изземват от органите на реда, а колата се отписва от движение за период от шест месеца до една година, тъй като е предоставена на неправоспособен водач.

Това означава, че превозното средство се превръща в неизползваем паметник, а собственикът е изправен пред допълнителни разходи за такси, пренасочване на транспорт и последваща тежка процедура по пререгистрация в евро, след като наказателният срок изтече.

Къде ударът по джоба и свободата е по-малък

Когато теглим чертата и сравним двата сценария, става ясно, че тежестта на наказанието зависи изцяло от конкретните цифри и обстоятелства, но в общия случай законът е много по-безмилостен към пияния шофьор, отколкото към този, който е дал колата си на непълнолетен.

Ако се разглежда чистата финансова глоба по Закона за движение по пътищата, първоначалната санкция за предоставяне на автомобил на дете по чл. 177 може да излезе по-солена на хартия, тъй като нейната долна граница започва от 511.29 евро и достига до 1533.88 евро, докато при шофиране с алкохол до 1.2 промила по чл. 174 глобата е твърдо фиксирана на 511.29 евро.

Въпреки това, при по-тежките случаи с висока концентрация на алкохол, шофирането в нетрезво състояние е несравнимо по-скъпо и опасно. При преминаване на границата от 1.2 промила по чл. 343б от НК нарушителят рискува да загуби самия автомобил чрез конфискация или да плати стойността му в евро, което превръща това наказание в най-бруталния финансов удар в българското правораздаване. Към това трябва да се добави и реалната опасност от влизане в затвора.

Докато при предоставянето на автомобил на непълнолетно дете последствията са изцяло административни и финансови – глоба и сваляне на номерата по чл. 171 от ЗДвП, без риск от ефективна присъда – то при шофирането под въздействие на алкохол залогът е самата човешка свобода. Ето защо, макар и двата акта да демонстрират пълно пренебрежение към човешкия живот, законът категорично определя пияния шофьор като по-голямата и по-скъпо струваща заплаха на пътя.

Автор: Надежда Неменски
пътна безопасност шофиране в нетрезво състояние Закон за движение по пътищата конфискация на автомобил неправоспособен водач наказателен кодекс алкохолни промили административни санкции родителска безотговорност прекратяване на регистрация
Последвайте ни
Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

carmarket.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 19 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 14 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Свят Преди 9 минути

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Любопитно Преди 9 минути

Най-малкият син на американския президент изненада феновете с нова прическа и стилна визия по време на мегаспектакъла на UFC, превърнал Южната морава в бойна арена за 60 милиона долара

НСИ измери нулева месечна инфлация за май, годишната е 6,9%

НСИ измери нулева месечна инфлация за май, годишната е 6,9%

България Преди 55 минути

Годишната инфлация достига 6,9%, а хранителните продукти поевтиняват

Мариус Борг Хойби

Кралски скандал: Синът на норвежката принцеса е признат за виновен в изнасилване

Свят Преди 59 минути

Мариус Борг Хьойби не присъстваше в залата при четенето на присъдата, а се включи в заседанието чрез видеовръзка

<p>&bdquo;Престъпление срещу християнството&ldquo;: Зеленски с тежки обвинения към Москва</p>

Зеленски: Руският удар по Лаврата в Киев е престъпление срещу християнската култура

Свят Преди 1 час

Украинският президент призова Г-7 за по-строги мерки срещу Русия

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди новината и заяви, че ключовият корабоплавателен маршрут през Ормузкия проток ще бъде отворен отново

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

България Преди 1 час

Жена също е пострадала при инцидента, счупени са автомобилни стъкла

<p>КРИБ призова политическите партии за консенсус относно осигуровките в бюджетния сектор</p>

КРИБ призовава всички партии да се обединят около внесените в НС предложения държавните служители да плащат осигуровки

България Преди 1 час

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

България Преди 1 час

Експертите предупреждават за симптомите и риска през лятото

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп

Тръмп на 80 г.! Как „Сънливият Дон“ започна да повтаря съдбата на Байдън

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп веднъж нарече „държавна измяна“ самото внушение, че забавя темпото през втория си мандат. Неговата осезаема издръжливост и енергия винаги са били в центъра на начина, по който той демонстрира политическа сила

<p>Гинеколог разкри най-странния момент в родилната зала</p>

Д-р Виктор Кръстев: Женското здраве започва с информираност и профилактика

България Преди 2 часа

Д-р Кръстев предупреждава за рисковете от дезинформация в интернет

<p>Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)</p>

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Не променяш нещо, което работи. Subaru са праволинейни в този житейски закон, затова и шестото поколение на Forester залага на основните ценности на марката

<p>Китайска реклама с Холанд взриви мрежата&nbsp;</p>

Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Норвежката голова машина на „Манчестър Сити“ остави света без думи, след като стана глобално лице на азиатския билков чай Walovi. Видеото, в което Холанд бълва огън на барбекю под звуците на култово диско парче, стана толкова вайръл, че брандът трябваше да показва кадри зад кулисите, за да докаже, че кадрите не са фалшификат

Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо ($1,2 млрд.) и Лионел Меси ($1,1 млрд.) влизат в Световното първенство като първите футболисти милиардери според Forbes. За двамата титани това е вероятна „лебедова песен“ и последен шанс за съдбоносен сблъсък на Мондиала

<p>15-годишно дете зад волана е возило пияния си баща&nbsp;в София</p>

Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

България Преди 2 часа

Бащата бил видимо употребил алкохол, посочват от СДВР

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

Лято в града: 10 идеи как да си подарим усещане за ваканция, дори когато сме на работа и далеч от морето

Edna.bg

Почина Ан Шийдийн - актрисата, изиграла ролята на Кейт Танер в „АЛФ“

Edna.bg

Любопитната стратегия на Япония: бялата дъска, която накара феновете да се усмихнат

Gong.bg

Лудогорец пожела успех на Кабо Верде и Дуарте срещу Испания

Gong.bg

Румен Радев: Надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

Nova.bg

Почина звездата от сериала „Алф” Ан Шедийн

Nova.bg