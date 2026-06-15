България

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Председател на новата ЦИК е Георги Хорозов

Николай Киров Николай Киров

15 юни 2026, 17:12
Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

Д ържавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК: Кои са номинираните

Така, съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

Редактор: Николай Киров
Източник: ADMP    
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