Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Д ържавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК: Кои са номинираните

Така, съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.