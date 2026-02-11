България

КЕВР отчете 400 жалби за високи сметки за ток

Причината - множество постъпили жалби от битови потребители

11 февруари 2026, 06:54
Д о вчера в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за получени 320 жалби за високи сметки за електроенергия. Това каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в Комисията по енергетика в Народното събрание по повод постъпили жалби от битови потребители за завишени сметки за електроенергия.

152 от жалбите са срещу „Електрохолд“, 89 срещи „ЕВН“ и 79 срещу „Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби.  

„Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари,заваляха жалби“, посочи Младеновски. 

По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия. 

„Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той. 

Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби, но заради масовото призоваване в социалните мрежи да се заливат с жалби КЕВР това, което се получава в енергийния регулатор са фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора. 

По думите на Младеновски КЕВР е изискала информация от електроразпределителните дружества.

"КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза Младеновски.

Той добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките.

"До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза той. Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски. 

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Причината за изслушването са множество постъпили жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия.

Миналата седмица енергийният министър заяви, че ресорното ведомство и КЕВР започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества. Консумацията за януари спрямо декември е повишена между 15 и 30% отчете тогава Станков.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

 

"Ще бъде разгледан всеки случай по отделно, ще обърнем специално внимание дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период, а не както беше през 2013 г., когато бяха включени два месеца в една сметка. Ще влезем много внимателно и в качеството, дали домакинството е получило ток със съответното качество. И повярвайте ми ще приложим цялата строгост на закона както за законодателството, за което отговаря КЕВР, така и законодателството за което отговаря Министерството на енергетиката, за да накажем всички нарушения ако бъдат установени такива", каза той.

На фокус днес в парламента са съмненията за сериозен ръст на цените на някои стоки и услуги заради влизането на България в еврозоната. Председателят на Комисията за защита на потребителите обяви, че техните проверки не отчитат сериозни нарушения, а по-скоро виждат дисциплина от търговците. Статистиката на НСИ също показва забавен ръст на цените на всички стоки и услуги, но признават, че действително има сериозно увеличение на определени стоки за кратък период от време.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов заяви, че секторният анализ на пазара на храни е установил „тежки структурни деформации“ в търговията със селскостопански стоки.

"Проблемите са натрупвани повече от 35 години, а българското селско стопанство е в предкатастрофално състояние“.

Според него секторният анализ на фармацевтичния пазар е почти готов, като се отчита рязко повишение на цените през октомври и ноември. 

Станислав Анастасов от ДПС - "Ново начало" посочи, че според наблюденията на партията при част от големите търговски вериги няма съществена промяна в цените, но в малките населени места и в сектора на услугите положението е различно. "Има разминаване между официалната статистика и усещането на хората, които не се чувстват успокоени от обявените данни", каза той.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува данните за инфлацията от 4,7%, като заяви, че представената информация е „обида към Народното събрание и към народните представители“ и обвини Националния статистически институт в некоректно поведение.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Красен Кръстев постави въпрос към КЗП какви проверки ще бъдат извършени във връзка с повишените сметки за електроенергия през декември 2025 г.

Отговорът дойде от председателя на КЗП Александър Колячев, който заяви, че към момента няма установени неравноправни санкции и че общите условия на дружествата нямат връзка с наблюдаваните увеличения на цените в периода 2025–2026 г. Той коментира и платформата „Колко струва“, като отбеляза, че идеята е тя да бъде по-полезна за гражданите и да дава възможност за проследяване на конкретни стоки и най-добрите им цени. 

