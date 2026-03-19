КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

19 март 2026, 16:35
К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществени санкции на „Топлофикация София“ ЕАД и „Енерджи Маркет“ АД за общо 107 939,72 евро за нарушение на забраната за манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия. Решението беше прието на закрито заседание на 18 март 2026 г.

Според регулатора двете дружества са действали по предварителна уговорка, сключвайки сделки на цени и количества, значително отклоняващи се от пазарните нива в периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. на сегмента „В рамките на деня“ на Българската независима енергийна борса.

Установено е, че „Топлофикация София“ е продавала електроенергия на „Енерджи Маркет“ на цени под пазарните чрез блокови и часови продукти. Това е довело до подаване на подвеждащи сигнали за цената на енергийните продукти на едро, което представлява нарушение на чл. 5 от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT).

Въз основа на Методиката за определяне на санкциите и глобите по чл. 224г от Закона за енергетиката, на всяко дружество е наложена глоба от 53 969,86 евро. Решението на КЕВР може да бъде обжалвано пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок.

Това е петото решение на регулатора за налагане на имуществени санкции за пазарна манипулация по смисъла на REMIT. Комисията продължава активната си работа по други производства с цел предотвратяване на злоупотреби и извличане на неправомерни печалби на организираните енергийни пазари.

