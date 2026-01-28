България

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

28 януари 2026, 15:02
КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%
Източник: КЕВР

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да подкрепи новото предложение на „Булгаргаз“ за поскъпване със 7,5 на сто на природния газ през февруари. Според регулатора подобно искане е необосновано и ощетява пряко битовите потребители. Това беше посочено на откритото заседание на регулатора, на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за февруари, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh, което е ръст от 3,82 % в сравнение с предходния месец, но на заседанието изпълнителният директор на „Булгаргаз“ обяви ново ценово предложение от 33,50 евро/MWh. Като причина за повишението бяха посочени повишените с над 30 на сто цени на газовата борса TTF и на Газов хъб „Балкан“, както и нарасналите заявки от клиентите на дружеството.  

Природният газ поскъпва от 1 февруари

Комисията за енергийно и водно регулиране няма да одобри искане за повишение на цената с повече от първоначално заявените 3,82%, беше категоричен председателят на регулатора Пламен Младеновски:

"Категорично не подкрепям цената на битовите потребители да се увеличава заради торови заводи и други индустрии. Не мисля, че Комисията ще гласува подобно решение, независимо от повишената цена на TTF и на българската газова борса. В микса на „Булгаргаз“ няма никакви количества газ, които да са обвързани с цената на TTF, което прави необосновано новото искане за увеличение“, заяви той. Припомнено беше, че преди няколко месеца „Булгаргаз“ е потвърдил пред Комисията, че количествата за зимния период са осигурени и поради това дружеството не планира повишаване на цената, независимо от динамиката на пазарите.

„Играейки си на пазар с непазарни методи, ние лишаваме битовите потребите от възможността да се възползват от по-ниските цени по договора с Азербайджан. Поради недалновидна политика на предишно ръководство на дружеството потребителите постоянно плащат „данък некомпетентност“, допълвайки по-евтините количества от азерския газ със скъп газ, купуван преди време на безумни цени, който в момента е на склад в Турция. Комисията категорично няма да подкрепи подобно увеличение на цената на „Булгаргаз“ в резултат на допълване с изключително скъпи, непродаваеми количества, които елиминират благоприятния ефект от сключения договор с Азербайджан“, заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.      

КЕВР готви голямо поевтиняване на газа през февруари

В ценовия микс за февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца  е включен втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“. 

Източник: КЕВР    
КЕВР Булгаргаз Природен газ
