Разбиха банка на глобалната мафия, с пари от Китай, Албания и Италия

Н езаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, като се позова на съобщение на италианските власти.

Банката е съумявала да прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година.

Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от Китай.

Радикални групи използват древна банкова система

Банката е използвала непроследяем метод за разплащане, известен в ислямските страни като "хавала". Това е неформално прехвърляне на пари без реално движение на физически средства през граници. Клиентът дава парите на местен брокер, заявявайки сумата и получателя. Брокерът се свързва със свой колега в държавата, където са нужни парите и го уведомява за сделката. Вторият брокер дава еквивалентната сума на крайния получател на място. Двамата посредници уреждат дълга помежду си на по-късен етап чрез стоки, услуги или банкови преводи.

Често прехвърлянето е по-сложно, като например единият брокер дава пари на наркокартел в Южна Америка, а парите взима от престъпна организация, която ги получава от хора, плащащи да бъдат преведени от трафиканти в друга държава. Другият брокер плаща на трафикантите с парите, получени на място от продажбата на наркотици от местните престъпни организации. След това двамата посредници изпират средствата с фиктивен внос на стоки от Китай.

"Хавала": Как мрежа за трафик на хора е действала във Виена

Всъщност системата е използвана в много култури и страни в миналото, когато заради войни и разбойници, пренасянето на пари в брой е било рисковано и не е имало дигитални транзакции. Сега тази система, основана на доверие, служи перфектно на престъпните организации, тъй като не оставя дигитални следи. На практика плащанията са невидими за полицията и всеки извън престъпните организации.

Повечето брокери са емигранти от Китай и Близкия изток. Те рядко участват в престъпните дейности, като носят отговорност само за плащанията и "изпирането" на парите.

В хода на разследването са били иззети 60 милиона евро и са били произнесени 17 присъди, а 16 души са били поставени под домашен арест.