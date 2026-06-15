Свят

Разбиха банка на глобалната мафия, с пари от Китай, Албания и Италия

Банката е съумявала да прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година

Николай Киров Николай Киров

15 юни 2026, 16:40
Разбиха банка на глобалната мафия, с пари от Китай, Албания и Италия
Източник: EPA/БГНЕС

Н езаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, като се позова на съобщение на италианските власти.

Банката е съумявала да прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година.

Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от Китай.

Радикални групи използват древна банкова система

Банката е използвала непроследяем метод за разплащане, известен в ислямските страни като "хавала". Това е неформално прехвърляне на пари без реално движение на физически средства през граници. Клиентът дава парите на местен брокер, заявявайки сумата и получателя. Брокерът се свързва със свой колега в държавата, където са нужни парите и го уведомява за сделката. Вторият брокер дава еквивалентната сума на крайния получател на място. Двамата посредници уреждат дълга помежду си на по-късен етап чрез стоки, услуги или банкови преводи.

Често прехвърлянето е по-сложно, като например единият брокер дава пари на наркокартел в Южна Америка, а парите взима от престъпна организация, която ги получава от хора, плащащи да бъдат преведени от трафиканти в друга държава. Другият брокер плаща на трафикантите с парите, получени на място от продажбата на наркотици от местните престъпни организации. След това двамата посредници изпират средствата с фиктивен внос на стоки от Китай. 

"Хавала": Как мрежа за трафик на хора е действала във Виена

Всъщност системата е използвана в много култури и страни в миналото, когато заради войни и разбойници, пренасянето на пари в брой е било рисковано и не е имало дигитални транзакции. Сега тази система, основана на доверие, служи перфектно на престъпните организации, тъй като не оставя дигитални следи. На практика плащанията са невидими за полицията и всеки извън престъпните организации. 

Повечето брокери са емигранти от Китай и Близкия изток. Те рядко участват в престъпните дейности, като носят отговорност само за плащанията и "изпирането" на парите.

В хода на разследването са били иззети 60 милиона евро и са били произнесени 17 присъди, а 16 души са били поставени под домашен арест.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Последвайте ни
Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия

„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия

Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 1 ден
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 19 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

Любопитно Преди 50 минути

Когато плюшеното мече помни разговори и казва „Обичам те“, то спира да бъде играчка и се превръща в изкуствен емоционален заместител на родителите и приятелите

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо освен за вдигане на блокадите

САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо освен за вдигане на блокадите

Свят Преди 1 час

Въпросите, довели до войната, остават нерешени

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Любопитно Преди 1 час

<p>Махнаха Цонев, Анастасов, Енчев и Хамид от ЦОБ на ДПС</p>

ДПС промени структурата и състава на Централното си оперативно бюро

България Преди 2 часа

Делян Пеевски, лидер на ДПС: Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя!

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

България Преди 2 часа

Произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост

Мелания Тръмп

С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

Свят Преди 2 часа

Първата дама на САЩ пристигна за ММА мачовете от веригата UFC,облечена в шикозен изцяло черен тоалет. Тя носеше кожено яке по своя запазен начин – наметнато върху раменете, съчетано с черна рокля по тялото и обувки на висок ток

,

Масова повреда на дронове в Австралия показва как всъщност работят те

Любопитно Преди 2 часа

Безопасността на бъдещата авиация вече не зависи само от предотвратяването на аварии, а от способността на изкуствения интелект да взема решения в реално време

<p>Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград</p>

Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на „Неделен пазар“, при проверка са открити и два плика със зелена листна маса, реагирала на марихуана

Снимката е илюстративна

Какво е алекситимия? Скритото състояние, обяснено накратко

Свят Преди 3 часа

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Свят Преди 3 часа

Новите устройства ще се използват в Европа и са разработени в партньорство с австралийска компания.

<p>Три години след разстрела: Назначиха посмъртна експертиза на Алексей Петров</p>

Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му

България Преди 3 часа

Рядката посмъртна експертиза е назначена по делото за 2 милиона лева, което наследниците на бившата барета водят срещу прокуратурата. Вещи лица ще нищят психическото състояние на Петров чрез писма, документи и разпити на негови близки

<p>Страх край хижа &bdquo;Острица&ldquo;: Куче напада туристи и коли</p>

Агресивно куче край хижа „Острица“ на Витоша, туристи съобщават за два инцидента

България Преди 3 часа

По информация в социалните мрежи е подаден сигнал на тел. 112 след нападения над туристи в рамките на един ден.

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

Свят Преди 4 часа

Повече от 200 000 човешки живота са загубени в Европа от 2022 г. насам поради „тихия убиец“ – екстремните горещини. Това съобщиха в четвъртък от Световната здравна организация (СЗО), след като гореща вълна доведе до рекордни за май температури в някои стран

„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна

„Никога няма да съществува“: Как руските опити да изтрият Украйна я направиха по-силна

Свят Преди 4 часа

Преди 150 години Александър II забранява украинските книги, но репресиите стават катализатор за раждането на нацията. Днес режимът на Путин съживява царските наративи, но според експерти това може да доведе до нов разпад на руската имперска идея

Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва

Бен Гвир се разбунтува: Споразумението със САЩ не ни обвързва

Свят Преди 4 часа

Министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че всяка иранска атака ще получи незабавен отговор

,

Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 4 часа

Доброто настроение ще бъде двигател на успешната работа в новите епизоди на риалити формата на NOVA

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

„Не бяхме облечени!“: Джейн Сиймур се сгоди на 75

Edna.bg

Дъщерята на Тодор Колев журира комедийния фестивал, носещ името му

Edna.bg

Официално: Септември назначи португалец за треньор

Gong.bg

Официално: Спартак Варна има нов спортен директор

Gong.bg

От 23 юни ЦИК е с нов състав

Nova.bg

Запалиха коли на българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Nova.bg