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„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия

Момиче, което решава да скочи с бънджи, е споделила зловещ последен пост в социалните мрежи, преди да полети ужасяващо от 40 метра височина към смъртта си в Бразилия

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 16:13
„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия
Източник: iStock/GettyImages

21-годишна студентка загина при ужасяващ инцидент с бънджи в Бразилия, след като инструкторите буквално забравиха да закачат предпазното въже и я бутнаха от 40-метрова височина. Трагедията се разиграва малко след като момичето е публикувало зловеща шега в Instagram, а годеникът ѝ става свидетел на фаталното падане, запечатано и в стряскащо видео от очевидци, съобщава The New York Post.

21-годишната Мария Едуарда Родригес де Фрейтас е написала шега в профила си в Instagram в събота: „Кой беше лудият, който ми позволи да скоча от мост???“, преди да се впусне в това, което е смятала, че ще бъде вълнуващо бънджи приключение в Лимейра, Сао Пауло.

Вместо това Родригес де Фрейтас загива, след като компанията за екстремни спортове не успява да закрепи осигурителното въже към нея, преди да я хвърли от ръба на скалата, съобщава изданието „О Глобо“ (O Globo).

Ужасяващо видео, разпространено в социалните мрежи, е уловило момента, в който Родригес де Фрейтас е тласната от ръба на т.нар. „Мост на скелетите“ без бънджи въже, малко след зловещата си шега, уточнява бразилската медия.

На записа се чува как свидетелят, който снима, крещи: „Хора, въжето!“, посочвайки към ключовото предпазно средство, което лежи на земята.

Родригес де Фрейтас, която е била студентка по физическо възпитание и спортен мениджмънт, е обявена за мъртва на мястото на инцидента. По данни на полицията годеникът ѝ е станал свидетел на фаталното падане.

След инцидента са арестувани шестима души, включително трима, които са се намирали на самото място на скока.

Двама от заподозрените са се опитали да избягат, но в крайна сметка са били проследени и заловени от хеликоптер в гориста местност, съобщават от военната полиция.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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