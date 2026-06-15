Руски бомбардировач Ту-22М3 се разби в Русия

Б омбардировач Ту-22М3 на руската авиация се разби в Иркутска област на Руската федерация, информира "Фокус".

Очевидец съобщи, че самолетът се е разбил в Иркутска област. На мястото на инцидента се виждал стълб дим.

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Руски канали в Телеграм пишат, че екипажът вероятно е успял да капитулира.

От руското Министерство на отбраната потвърдиха, че Ту-22М3 ''се е разбил по време на подход за кацане по време на тренировъчен полет в Иркутска област''.

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''Няма щети на земята. Самолетът е летял без боеприпаси. На мястото на катастрофата работи комисия на Върховното командване на ВВС'', добавиха от руското Министерство на отбраната