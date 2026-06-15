Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

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Д вама души са диагностицирани с кърлежов енцефалит в рамките на една седмица, при положение че обичайно в България случаите са единични годишно, съобщи проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите ѝ, през последните години в страната се регистрират средно по един-два случая годишно, а не всяка година има диагностицирани пациенти.

„Обикновено годишно случаите ни са един-два в последните години, но определено кърлежите са заразени и с вируса на кърлежовия енцефалит“, посочи тя. По думите ѝ България не попада в зоната на най-висока ендемичност в Европа, където са Чехия, Словакия, Словения, Литва и Латвия, докато у нас и в Румъния случаите остават единични.

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Как протича инфекцията

Кърлежовият енцефалит се предава от същия вид кърлежи, които разпространяват и Лаймската болест, Ixodes ricinus, но представлява вирусна, а не бактериална инфекция.

Началото на заболяването е с грипоподобни симптоми.

„Началото е с повишаване на температурата, главоболие, болки в мускулите и ставите, отпадналост, както при повечето вирусни заболявания“, обясни проф. Христова.

След първия етап често настъпва временно подобрение за няколко дни, след което температурата отново се повишава.

„Това е моментът на втората температурна крива, когато се засяга централната нервна система и се появяват симптомите на енцефалита, дезориентираност, много силно главоболие. Има тежки случаи, които дори стигат до кома, но за щастие са единични“, уточни тя.

По думите ѝ част от инфектираните преминават само през първата фаза и заболяването остава неразпознато като конкретна диагноза.

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Източник: IStock

Профилактика и предпазване

Експертът подчерта, че предпазните мерки са същите като при ухапвания от кърлежи като цяло.

„Най-важното е да не навлизаме в места с гъста растителност и висока влажност. Ако това се наложи, да сме със защитно облекло и да използваме репеленти“, посочи тя.

Като ключова мярка проф. Христова открои и самоогледа след пребиваване сред природата.

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Какво да правим при ухапване от кърлеж

При установен кърлеж е важно той да бъде отстранен възможно най-бързо.

„Можем да опитаме с пинсети, като го захванем близо до кожата, или с малки специални устройства тип "кози крак". Добре е да действаме сами в началото, за да не губим време“, обясни тя в ефира на NOVA.

По думите ѝ в първите часове кърлежът не е „циментиран“ в кожата и може да бъде отстранен по-лесно. Ако това не е възможно, трябва да се потърси медицинска помощ.

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Летни инфекции и хигиена

Проф. Христова коментира и зачестяването на летните инфекции с настъпването на сезона.

„Започва повишаване на случаите на бактериални и вирусни чревни инфекции“, посочи тя.

Сред основните рискове са консумацията на храна с немити ръце и неправилното съхранение на продукти при високи температури.

„Ако продуктите трябва да се държат на хладно, да са наистина на хладно, ако храната е сготвена, да е гореща. Най-важни са хигиенните норми“, допълни тя.

Сред най-честите летни инфекции тя открои салмонела, кампилобактер и ентеровируси, които могат да причинят гастроентерити, а в по-редки случаи и засягане на централната нервна система.

„Това са вируси и бактерии, които са устойчиви във външната среда. Когато има болен човек, той заразява повърхности, от които после можем да се инфектираме“, посочи експертът.