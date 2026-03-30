Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за април 2026 г. в размер на 34,27 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа, посочват от КЕВР.

Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение с март, тя е изключително благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е с около 20 евро на мегаватчас по-ниска в сравнение с международните котировки. На газовата борса TTF в Нидерландия цените нараснаха рязко и през последните дни синьото гориво се търгува стабилно на нива около 54 евро/MWh. Справка в исторически план показва също, че цената от 34,27 евро/MWh е с близо 10,7 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025 г. тя е била в размер на 38,39 евро/MWh (75,08 лв./MWh).

„В условията на рязък ръст на енергийните суровини, породен от военните конфликти, стратегически фактор за постигнето на благоприятна цена има изгодният дългосрочен договор за доставка от Азербайджан, който е обвързан с цената на петрола, а не с международните цени на газа. Това е основната причина цената на синьото гориво в България да бъде една от най-ниските в Европа, което осигурява безспорно конкурентно предимство на бизнеса“, подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното открито заседание на 24.03.2026 г. Според ръководителя на регулатора до юни българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което в момента е факт на европейските пазари. През м. юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола.

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени в предишни месеци договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.