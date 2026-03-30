Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

30 март 2026, 16:54
Източник: БТА

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за април 2026 г. в размер на 34,27 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа, посочват от КЕВР.

"Булгаргаз" предлага по-висока цена на природния газ през април

Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение с март, тя е изключително  благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е с около 20 евро на мегаватчас по-ниска в сравнение с международните котировки. На газовата борса TTF в Нидерландия цените нараснаха рязко и през последните дни синьото гориво се търгува стабилно на нива около 54 евро/MWh. Справка в исторически план показва също, че цената от 34,27 евро/MWh е с близо 10,7 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025 г. тя е била в размер на 38,39 евро/MWh (75,08 лв./MWh).  

„В условията на рязък ръст на енергийните суровини, породен от военните конфликти, стратегически фактор за постигнето на благоприятна цена има изгодният дългосрочен договор за доставка от Азербайджан, който е обвързан с цената на петрола, а не с международните цени на газа. Това е основната причина цената на синьото гориво в България да бъде една от най-ниските в Европа, което осигурява безспорно конкурентно предимство на бизнеса“, подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното открито заседание на 24.03.2026 г. Според ръководителя на регулатора до юни българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което в момента е факт на европейските пазари. През м. юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола. 

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени в предишни месеци договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Природният газ поевтинява с 8% 

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

Източник: КЕВР    
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Любопитно Преди 7 минути

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

България Преди 18 минути

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Свят Преди 1 час

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 1 час

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Свят Преди 2 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

България Преди 2 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Любопитно Преди 2 часа

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

Любопитно Преди 2 часа

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Свят Преди 2 часа

Пентагонът е готов с план за сухопътна офанзива в Иран, разкриват източници на "Вашингтон пост"

Свят Преди 3 часа

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Любопитно Преди 3 часа

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

България Преди 3 часа

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил на дълбочина около 116 километра

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки чудовищната репутация на безмилостен насилник, Пабло Ескобар е имал огромна слабост към дъщеря си

