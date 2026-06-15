България

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Вече са повдигнати обвинения срещу част от тях

15 юни 2026, 17:33
Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му

Назначиха психологическа експертиза на убития Алексей Петров 3 години след разстрела му
Какво представлява кърлежовият енцефалит и как да се предпазим?

Какво представлява кърлежовият енцефалит и как да се предпазим?
Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана
Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица
Д-р Виктор Кръстев: Женското здраве започва с информираност и профилактика

Д-р Виктор Кръстев: Женското здраве започва с информираност и профилактика
Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща
Когато истината излезе наяве: Тайните, магиите и силата на Видовден

Когато истината излезе наяве: Тайните, магиите и силата на Видовден
Пуснаха предсрочно метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Пуснаха предсрочно метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

О бщо 52-ма души са задържани за срок до 24 часа при действията на Столичната полиция и ГДБОП вчера в кв. „Ботунец“ и района на София, съобщиха на брифинг директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" главен комисар Мартин Златков, заместник градският прокурор на София Десислава Петрова, говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев и и.д. директор на СДВР – главен комисар Николай Пелтеков.

Софийската районна прокуратура (СРП) е повдигнала обвинения на шестима от тях. Повдигнати са 8 обвинения и от градската прокуратура. 

Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата "Калашниците"

Прокурор Николаев посочи, че в Софийска районна прокуратура (СРП) са докладвани от органите на МВР няколко досъдебни производства, по които шестима души са с обвинения – трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещение за развратни действия. Шестимата са задържани за срок до 72 часа, предстои да се внесат искания в съда за постоянния им арест. Обвиняемите имат предходни криминални регистрации, някои са осъждани в миналото, добави говорителят на СРП.

По разследванията на ГДБОП са задържани за срок до 24 часа 36 души, а от СДВР – 16. Основната линия, по която се работи, е трафик на хора с цел сексуална експлотация, каза директорът на ГДБОП гл. комисар Златков. Той добави, че при претърсванията са открити вещи и предмети, забранени от закона.

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

И. д. директор на СДВР Николай Пелтеков посочи, че след случая с катастрофата на „Челопешко шосе" дирекцията се е самосезирала, че т. нар. група на „Калашниците“ заплашва пострадали при инцидента и в резултат на това са образувани две досъдебни производства в Софийската градска прокуратура, двама души са с повдигнати обвинения и са задържани за срок до 72 часа. Той също така каза, че някои хора от групата, които се възприемат от останалите за лидери, са задържани.

Единият от тях има обвинение и за противозаконно лишаване от свобода на момиче, с цел сексуална експлоатация, каза прокурор Десислава Петрова. Тя допълни, че в Софийска градска прокуратура е образувано дело за организирана престъпна група, повдигнати са обвинения на шестима души, по отношение на които се правят данъчни ревизии предвид високите доходи, които демонстрират. 

От прокуратурата посочиха още, че е възможно на по-късен етап от разследванията да бъдат повдигнати обвинения и на други хора. Действията по разследванията продължават. 

Източник: БТА, Константин Костов    
полиция ГДБОП София
Последвайте ни
Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия

„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже в Бразилия

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 признака, че кучето ви е разгонено

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 1 ден
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 20 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

България Преди 1 час

Председател на новата ЦИК е Георги Хорозов

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

„Играта на играчките 5“ и големият дебат: Заплаха ли е изкуственият интелект за детството

Любопитно Преди 2 часа

Когато плюшеното мече помни разговори и казва „Обичам те“, то спира да бъде играчка и се превръща в изкуствен емоционален заместител на родителите и приятелите

<p>Когато Мъск живееше с 1 долар на ден на кренвирши и портокали</p>

От 1 долар на ден до първия трилионер: Когато Илон Мъск живееше на кренвирши и портокали

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът разказа за тежките си студентски години, в които умишлено ограничил бюджета си за храна до абсолютния минимум

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Любопитно Преди 3 часа

Те може и да съществуват, но защо извънземните не ни посещават

Те може и да съществуват, но защо извънземните не ни посещават

Свят Преди 3 часа

Проучванията на общественото мнение в Австралия, САЩ и на други места показват, че около една трета от хората вярват, че извънземните вече са тук. Макар всичко, което знаем за вселената, да подсказва, че извънземен живот може да съществува, има три убедителни причини, поради които те най-вероятно не ни посещават

Древна мексиканска пирамида рухна под напора на екстремното време

Древна мексиканска пирамида рухна под напора на екстремното време

Свят Преди 3 часа

Проливни дъждове след рекордна суша разрушиха един от най-добре пазените паметници на цивилизацията пурепеча – народът, който дори ацтеките не успяват да покорят

<p>Махнаха Цонев, Анастасов, Енчев и Хамид от ЦОБ на ДПС</p>

ДПС промени структурата и състава на Централното си оперативно бюро

България Преди 4 часа

Делян Пеевски, лидер на ДПС: Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя!

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

Дете е в критично състояние след инцидент с тротинетка в Асеновград

България Преди 4 часа

Произшествието е настъпило поради движение с несъобразена скорост

Мелания Тръмп

С кожено яке и военен ескорт: Мелания зашемети на MMA мача пред Белия дом

Свят Преди 4 часа

Първата дама на САЩ пристигна за ММА мачовете от веригата UFC,облечена в шикозен изцяло черен тоалет. Тя носеше кожено яке по своя запазен начин – наметнато върху раменете, съчетано с черна рокля по тялото и обувки на висок ток

,

Масова повреда на дронове в Австралия показва как всъщност работят те

Любопитно Преди 4 часа

Безопасността на бъдещата авиация вече не зависи само от предотвратяването на аварии, а от способността на изкуствения интелект да взема решения в реално време

<p>Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп в Бургас</p>

Трагедия край Бургас: Нощен пазач загина след падане в 30-метров изкоп на кариера

България Преди 4 часа

Директорът на бургаската дирекция Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта

<p>Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград</p>

Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в района на „Неделен пазар“, при проверка са открити и два плика със зелена листна маса, реагирала на марихуана

Снимката е илюстративна

Какво е алекситимия? Скритото състояние, обяснено накратко

Свят Преди 4 часа

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Белгия започва производство на системи за борба с дронове RfPatrol Mk2

Свят Преди 4 часа

Новите устройства ще се използват в Европа и са разработени в партньорство с австралийска компания.

<p>Страх край хижа &bdquo;Острица&ldquo;: Куче напада туристи и коли</p>

Агресивно куче край хижа „Острица“ на Витоша, туристи съобщават за два инцидента

България Преди 5 часа

По информация в социалните мрежи е подаден сигнал на тел. 112 след нападения над туристи в рамките на един ден.

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

СЗО алармира: „Тихият убиец“ отне над 200 000 живота в Европа

Свят Преди 5 часа

Повече от 200 000 човешки живота са загубени в Европа от 2022 г. насам поради „тихия убиец“ – екстремните горещини. Това съобщиха в четвъртък от Световната здравна организация (СЗО), след като гореща вълна доведе до рекордни за май температури в някои стран

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

На 32 г. загина изпълнителят на „Life Goes On“ и „Miss You“ Оливър Трий

Edna.bg

„Не бяхме облечени!“: Джейн Сиймур се сгоди на 75

Edna.bg

Черноморец започна с петима нови, трансферира играчи в ЦСКА и Локо София

Gong.bg

ЦСКА: Евробоецът на България се завръща

Gong.bg

Николай Николов: При интензивни валежи в София може да се образува голяма приливна вълна

Nova.bg

От 23 юни ЦИК е с нов състав

Nova.bg