Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

О бщо 52-ма души са задържани за срок до 24 часа при действията на Столичната полиция и ГДБОП вчера в кв. „Ботунец“ и района на София, съобщиха на брифинг директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" главен комисар Мартин Златков, заместник градският прокурор на София Десислава Петрова, говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев и и.д. директор на СДВР – главен комисар Николай Пелтеков.

Софийската районна прокуратура (СРП) е повдигнала обвинения на шестима от тях. Повдигнати са 8 обвинения и от градската прокуратура.

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Прокурор Николаев посочи, че в Софийска районна прокуратура (СРП) са докладвани от органите на МВР няколко досъдебни производства, по които шестима души са с обвинения – трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещение за развратни действия. Шестимата са задържани за срок до 72 часа, предстои да се внесат искания в съда за постоянния им арест. Обвиняемите имат предходни криминални регистрации, някои са осъждани в миналото, добави говорителят на СРП.

По разследванията на ГДБОП са задържани за срок до 24 часа 36 души, а от СДВР – 16. Основната линия, по която се работи, е трафик на хора с цел сексуална експлотация, каза директорът на ГДБОП гл. комисар Златков. Той добави, че при претърсванията са открити вещи и предмети, забранени от закона.

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И. д. директор на СДВР Николай Пелтеков посочи, че след случая с катастрофата на „Челопешко шосе" дирекцията се е самосезирала, че т. нар. група на „Калашниците“ заплашва пострадали при инцидента и в резултат на това са образувани две досъдебни производства в Софийската градска прокуратура, двама души са с повдигнати обвинения и са задържани за срок до 72 часа. Той също така каза, че някои хора от групата, които се възприемат от останалите за лидери, са задържани.

Единият от тях има обвинение и за противозаконно лишаване от свобода на момиче, с цел сексуална експлоатация, каза прокурор Десислава Петрова. Тя допълни, че в Софийска градска прокуратура е образувано дело за организирана престъпна група, повдигнати са обвинения на шестима души, по отношение на които се правят данъчни ревизии предвид високите доходи, които демонстрират.

От прокуратурата посочиха още, че е възможно на по-късен етап от разследванията да бъдат повдигнати обвинения и на други хора. Действията по разследванията продължават.