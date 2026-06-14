Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

О ливър Трий, станал световноизвестен с популярните си песни „Life Goes On“ и „Miss You“, почина на 32-годишна възраст, съобщава изданието Page Six.

Певецът, чието истинско име е Оливър Трий Никел, бе идентифициран като една от шестте жертви при тежката катастрофа с хеликоптер в неделя в района Рекрейо дос Бандейрантес, в югозападната зона на Рио де Жанейро, потвърди CNN.

Останалите жертви на инцидента са пътниците Лукас Виняле, Гаспар Прим (известен още като аржентинския влогър Гаспи), Лукас Брито Чавес, както и пилотите Александър Соуза и Шарл Марсияк.

Singer Oliver Tree has died at 32 after a helicopter crash in Brazil 💔🕊️



DETAILS: https://t.co/UpaTDgB3XZ pic.twitter.com/oQuyhUsPS7 — TMZ (@TMZ) June 14, 2026

Според информацията, два хеликоптера са се сблъскали във въздуха рано сутринта в неделя, докато са прелитали над паркинг за електрически превозни средства. В резултат на сблъсъка и отломките най-малко 20 автомобила на земята са се запалили.

Местната гражданска полиция информира CNN, че разследването по случая е в ход и е назначен криминалистичен оглед на местопроизшествието. Оливър Трий е бил на борда на единия летателен апарат заедно с Виняле, Прим, Чавес и пилота Соуза. Марсияк е управлявал сам втория хеликоптер.

Освен полицията, на място работят местната пожарна служба, Общинската инженерна транспортна компания (CET), службата по чистота Comlurb и екипи на военната полиция, които са отцепили района на трагедията.

В официално изявление бразилските военновъздушни сили (FAB) посочват: „Чрез Центъра за разследване и предотвратяване на авиационни произшествия (CENIPA) информираме, че тази неделя (14 юни) следователи от Третата регионална служба (SERIPA III) в Рио де Жанейро бяха извикани да извършат първоначални действия по инцидента с две въздухоплавателни средства с регистрационни номера PP-MAC и PR-DJJ.“

„По време на първоначалните действия квалифицирани специалисти прилагат специфични техники за събиране и потвърждаване на данни, запазване на доказателства, оценка на щетите и събиране на цялата информация, необходима за разследването“, се допълва в съобщението на военните.

🚨 Breaking News: Oliver Tree has died today in Rio de Janeiro. Two helicopters collided mid-air, crashed into a car dealership parking lot, and sparked a massive fire. Among the six people killed was the American singer. pic.twitter.com/koYyyEieTH — XSpirit (@TubeSpirit) June 14, 2026

Оливър Трий се намираше в Южна Америка като част от мащабната си обиколка, озаглавена „Първото световно турне в света“. Той изнесе концерт в Сао Пауло на 6 юни и трябваше да продължи европейската част от турнето си в Лисабон, Португалия, на 13 юли.

Роден в Санта Круз, Калифорния, Трий става известен едва на 17-годишна възраст през 2010 г., когато започва да работи под псевдонима „Tree“ с големи имена от електронната сцена като Skrillex и Zeds Dead.

След като издаде независим албум през 2013 г., той се оттегли за известно време от музикалния бизнес, за да завърши обучението си в сферата на музикалните технологии. Изпълнителят направи голямото си завръщане през 2020 г. с дебютния си студиен албум „Ugly Is Beautiful“, който съдържаше платинения хит „Life Goes On“. Проектът бе последван от албумите „Cowboy Tears“, „Alone in a Crowd“ и последната му студийна компилация от април 2026 г. – „Love You Madly Hate You Badly“.