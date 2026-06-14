След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Д ъфи, която стана световноизвестна с хитове като „Mercy“ и „Rain on Your Parade“, смая феновете си, след като изключително затворената поп звезда направи първата си публична изява от години, пише HELLO!

Гласовитата уелска изпълнителка се оттегли от публичното пространство през 2011 г., а през 2020 г. шокира света с признанието, че е била упоена, отвлечена и държана като заложница в продължение на няколко седмици. Наскоро обаче певицата направи рядка и изключително дискретна публична поява.

Die britische Sängerin Duffy kehrt nach langer Leidenszeit in die Öffentlichkeit zurück. Am 5. Juli tritt sie in London auf. Zuvor zeigte sie sich in einem Café in ihrer walisischen Heimat. https://t.co/mZoAJDAucX pic.twitter.com/LZmPuxAZ3D — Blick (@Blickch) June 14, 2026

Тя посети „Кафи Ларго“ – местно кафене в Пулхели, Уелс. Служителите на заведението веднага споделиха снимка с Дъфи, която изглеждаше прекрасно в черен топ и бяла пола. В знак на почит към звездата, надписът към кадъра гласеше: „Известната певица от Нефин, Ейми Дъфи, се отби в кафенето ни тази сутрин. Винаги е хубаво да видиш местни таланти да подкрепят родния бизнес.“

Публикацията бързо натрупа огромна популярност в социалните мрежи, а в коментарите феновете веднага изразиха безрезервната си подкрепа. „Една от най-добрите певици, излизали някога от Обединеното кралство. Пожелавам ѝ само сила и щастие“, написа един от почитателите ѝ. Друг добави: „Дъфи, толкова е страхотно да те видим в такъв блестящ вид, обожаваме музиката ти! Изпращаме ти любов и прегръдки.“

Singer Duffy seen in public for first time in 16 years after rape and kidnap ordealhttps://t.co/AtTLJH1jXy pic.twitter.com/2nPA66GiCa — Daily Star (@dailystar) June 12, 2026

Предстои завръщане на сцената и документален филм

Изненадващата поява на изпълнителката на „Warwick Avenue“ се случва точно преди дългоочакваното ѝ завръщане към музиката. На 5 юли тя ще изнесе таен, интимен концерт, на който обещава да представи изцяло нов материал.

Потвърждавайки завръщането си в музикалната индустрия, тя сподели своя снимка от студиото със съобщение към феновете: „Само ако можех да намеря правилните думи, за да обясня колко много ми липсвахте всички. Работя върху това да се върна при вас. Дъфи.“

Дъфи спечели световна слава със своите прочувствени поп и соул мелодии в началото на века, преди внезапно да изчезне от светлината на прожекторите. Трагичните подробности около нейното отвличане и насилието, което е преживяла в плен в чужбина, ще бъдат тема на предстоящ документален филм по Disney+, който ще покаже много личната страна на нейната история.

През 2020 г., когато за първи път събра смелост да говори за кошмара, Дъфи написа в социалните си мрежи: „Разбира се, че оцелях. Възстановяването отне време. Няма лесен начин да го кажа. Но мога да ви споделя, че през последното десетилетие, в онези хиляди и хиляди дни, в които исках просто да усетя отново слънцето в сърцето си – слънцето сега наистина грее“.