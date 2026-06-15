Протести посрещнаха иранските национали в САЩ

И ранските футболни национали ще могат да нощуват в Съединените щати по време на Световното първенство, потвърдиха от Иранската федерация по футбол пред ДПА в деня на първия им мач срещу Нова Зеландия във вторник в 4:00 часа сутринта българско време.

Първоначално беше планирано отборът да пътува до САЩ само в дните на мачовете и да се връща веднага в базата си в Тихуана, в Мексико. Но целият тим замина за Лос Анджелис в деня преди двубоя с Нова Зеландия и сега ще нощува в САЩ, когато му е удобно. И трите срещи на иранците от груповата фаза на Мондиал 2026 ще се проведат в Съединените щати, които водят военни действия с Иран.

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Първото пътуване на отбора на Иран до САЩ обаче не мина без проблеми. Тимът пристигна късно за пресконференцията преди мача, а нападателят Мехди Тареми заяви, че са напуснали базата си пет часа преди излитането на краткия полет.

Съществуваше огромна несигурност дали Иран изобщо ще участва на Световното първенство предвид конфликта със САЩ, а впоследствие отборът премести лагера си за Мондиал 2026 от Аризона в Мексико.

Иранският национален отбор по футбол пристигна в Южна Калифорния в неделя, часове преди обявяването на предложение за мирно споразумение между САЩ и Иран. Докато световните лидери работят за прекратяване на войната в Иран - преди очакваното подписване на мирното споразумение този петък, напрежението остава високо в окръг Лос Анджелис, където хора протестираха срещу иранския отбор преди мача му срещу Нова Зеландия на стадион „Лос Анджелис“.

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Повечето от протестиращите са емигранти от Иран, които считат, че националният отбор представлява режима в Техеран.

Протест имаше докато автобусът на иранските футболисти спира пред хотел в Манхатън Бийч, както и в спортния комплекс „Достойнство и здраве“ в Карсън, където отборът проведе тренировка в неделя вечерта. Демонстранти се събраха и пред стадион „Лос Анджелис“ в неделя, изразявайки несъгласието си с иранския национален отбор, който според тях е символ на иранския режим.

Много протестиращи казват, че планират да бъдат пред стадиона за мача в понеделник.