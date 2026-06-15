Освободиха заподозряния в шпионаж българин в Гърция

Б ългарският гражданин, задържан в Гърция по подозрение в шпионаж с дрон, е освободен до началото на съдебния процес, съобщи „Катимерини“.

Заподозряният 35-годишен български гражданин е бил задържан в Солун в събота след сигнал до властите, че управлява дрон, вследствие на който полицията е установила, че лицето не разполага с необходимото разрешително за това.

При проверка на дрона е било установено, че в него има термално изображение на бивш военен лагер.

След инцидент с дрон: Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

Българинът е отрекъл обвиненията, като е заявил, че е тествал наскоро закупен дрон и не е знаел, че се намира в близост до бивш военен обект. За термалното изображение е обяснил, че е заснето по невнимание.

Той е посочил, че от години живее и работи в Солун.

Мъжът е бил освободен от ареста при условие, че редовно се явява в полицейско управление и не напуска страната.