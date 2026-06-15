Д-р Виктор Кръстев: Женското здраве започва с информираност и профилактика

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Ж енското здраве започва с информираност и профилактика, заяви д-р Виктор Кръстев. Акушер-гинекологът от Пловдив д-р Виктор Кръстев бе гост в рубриката „Новите известни“ на NOVA и представи гледната си точка за женското здраве, ролята на профилактиката и разпространението на медицинска информация в социалните мрежи.

Лекарят, който е роден в София, но живее и работи в Пловдив, разказва, че създава видеа с цел да насърчи жените да не се информират от недостоверни източници и да получават медицински отговори от специалисти.

„Малко мъже знаят, че жената губи близо шейсет литра кръв и е седем години в непрекъсната менструация“, казва д-р Кръстев в началото на разговора, с което провокира вниманието към темата за женското здраве.

Той допълва, че акушерството и гинекологията са специалност, в която преобладават позитивните емоции:

„Акушерството и гинекологията са може би единствената специалност, в която съобщаваш повече добри новини, отколкото лоши. Да покажеш бебето на майката и да видиш облекчението в очите ѝ, това е емоция, която трудно може да се сравни с нещо друго“, казва той.

В интервюто д-р Кръстев разказва и за личния си път към медицината, като посочва, че няма лекари в семейството му и че решението му е дошло естествено още в детството.

По думите му най-честите въпроси в кабинета му са свързани с нередовен цикъл, кървене, болка, притеснения след положителен тест за бременност, трудности със забременяването, контрацепция и профилактика.

„Винаги съм казвал, че в кабинета няма срамен, глупав или смешен въпрос. Ако нещо те притеснява, заслужава внимание“, подчертава специалистът.

Той обръща внимание и на влиянието на интернет върху пациентите:

„Жените най-често идват за второ мнение, след като са се консултирали с Google. Целта ми е да преведа медицината на по-разбираем език.“

Д-р Кръстев говори и за значението на профилактиката и ранната информираност, като посочва, че много млади момичета не познават теми като цитонамазка и HPV инфекция.

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С ироничен тон той коментира и ситуациите по време на раждане и присъствието на партньора:

„Има случаи мъже да припадат. Понякога се чудиш дали да помагаш на родилката или на припадналия партньор.“

В края на разговора лекарят отправя и предупреждение към пациентите да бъдат критични към информацията онлайн:

„Не трябва да се страхуват от гинеколога. Да не вярват на всичко, което прочитат в интернет, особено когато ги плаши.“

Той допълва, че най-важни са профилактиката, информираността и доверието към медицинските специалисти:

„Женското здраве трябва да започва с информираност, профилактика и доверие.“