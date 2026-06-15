Зеленски предложи на Тръмп среща с Путин в САЩ

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски е предложил среща с руския си колега Владимир Путин в САЩ при разговор с американския държавен глава Доналд Тръмп.
"Предложихме на Путин да се срещнем някъде, където могат да се вземат реални решения за прекратяване на войната. Той отказа", заяви Зеленски във видеообръщение в X.
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"Обсъдихме със САЩ и Франция възможността за среща с Русия около Г-7, с представители на всички демократични държави. Путин отказа", подчерта Зеленски.
"Вчера обсъдихме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в САЩ – във формат, в който на Путин би било много по-трудно да откаже поне на президента Тръмп. Ще видим какво ще се получи. Ако Русия откаже и тази възможност, ще е необходим допълнителен натиск", добави Зеленски.
Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна
We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
We discussed with the U.S. and France the possibility of a meeting with Russia around the G7, with all democratic nations represented. Putin does not want it.
Yesterday,… pic.twitter.com/6NNQH8QLW8