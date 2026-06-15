ДПС промени структурата и състава на Централното си оперативно бюро

Л идерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на "Движението за права и свободи". Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на партията днес.
Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС, съобщиха от пресцентъра на партията във Фейсбук.
"Чух хората и винаги ще ги чувам", каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.
"Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали", заяви Пеевски на днешното заседание на Централния съвет на партията.
Той напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.
Новоизбраният ЦОБ на ДПС :
Делян Пеевски, председател
Нида Ахмедов, зам.-председател
Халил Летифов, зам.-председател
Ерол Мюмюн, зам.-председател
Радослав Ревански, зам.-председател
Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател
Айтен Сабри
Атидже Алиева-Вели
Танер Кабилов
Айджан Ахмед
Неджми Али
Мехмед Атаман
Хамди Илиязов
Ертен Анисова
Димитър Аврамов
С тези промени от ЦОБ са изключени:
Станислав Димитров Анастасов - бивш зам.-председател на ДПС
Йордан Кирилов Цонев - бивш зам.-председател на ДПС
Байрам Юзкан Байрам
Хамид Бари Хамид
Цветан Иванов Енчев
Новите лица в ЦОБ на ДПС са:
Айтен Сабри
Атидже Алиева-Вели