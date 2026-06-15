Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

В оенен самолет се разби северно от Лос Анджелис в понеделник, съобщиха от военновъздушната база "Едуардс".
„Самолет B-52 Stratofortress на военновъздушните сили на САЩ се разби малко след излитане от летище "Едуардс", посочиха от базата.
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"Екипи за спешна помощ незабавно реагираха на мястото на инцидента и ситуацията се развива", добавиха оттам.
Засега не е ясно дали екипажът на самолета е оцелял.
Военновъздушната база "Едуардс" се намира в пустинята Мохаве в Калифорния, североизточно от Лос Анджелис.
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B-52 Stratofortress е американски стратегически бомбардировач с реактивен двигател, способен да носи ядрено оръжие. Той се произвежда от "Боинг". Този тип самолети са в експлоатация от 1955 г. насам, но постоянно са модернизирани. Бомбардировачът може да носи до 32 000 кг оръжия и има боен обсег от около 14 200 км без презареждане във въздуха.
ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.— Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026
Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz