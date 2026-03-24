КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

„Булгаргаз" предлага цена с близо 5% по-висока от тази за март

24 март 2026, 07:03
К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,12 процента за април спрямо март, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април, е с 5,12 на сто по-висока от тази за март. 

Вследствие на войната в Близкия изток доставките на петрол и природен газ са затруднени. Това доведе до ръст на цената на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия, както и на „Газов хъб Балкан“. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
