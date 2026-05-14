България

Премиерът Румен Радев се срещна с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

„Без регулации и контролни механизми пазарът лесно може да се превърне в джунгла“, подчерта министър-председателят

Обновена преди 1 час / 14 май 2026, 07:37
До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден
Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани
Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш

Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш
Създателят на

Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите
„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки
Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка

Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка
Приеха промените в съдебната система на първо четене в НС

Приеха промените в съдебната система на първо четене в НС

П о инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет се проведе среща с участието на министри, представители на регулаторни и контролни органи, работодателски и синдикални организации, както и браншови представители от секторите „Земеделие“ и „Храни“.

Парламентът гласува промените в Закона за защита на потребителите

Основен акцент в дискусията бяха мерките за овладяване на ръста на цените, повишаване на прозрачността при ценообразуването и противодействието на нелоялните търговски практики.

Преди началото на срещата министър-председателят произнесе уводно слово, в което заяви, че поскъпването на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръщат в сериозно предизвикателство пред държавата.

Премиерът подчерта, че цените на храните зависят от редица външни фактори като цените на енергоносителите, торовете, електроенергията и транспорта - области, върху които България има ограничено влияние. В същото време, по думите му, има и вътрешни причини, които държавата може да адресира - условията за развитие на българското производство, структурата на веригите за доставки и взаимоотношенията между производители, търговци и потребители.

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Радев отбеляза, че в Народното събрание вече са внесени законопроекти, насочени към защита на конкуренцията и ограничаване на нелоялните търговски практики, като част от усилията за овладяване на ситуацията. Той беше категоричен, че държавата няма да се намесва пряко в определянето на цените, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол.

„Без регулации и контролни механизми пазарът лесно може да се превърне в джунгла“, подчерта премиерът.

Според него ключът към по-стабилни цени и достъпни храни е развитието на силно българско производство - както по отношение на количеството, така и на качеството и разнообразието на продуктите.

В срещата участваха министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни институции, както и представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

От правителството посочиха по-рано, че широкият формат на дискусията има за цел да бъдат набелязани конкретни последващи действия и устойчиви решения по темата.

Срещата е част от по-широкия подход на кабинета за изработване на механизми, насочени към стабилизиране на пазара, защита на потребителите и създаване на по-добри условия за българските производители.

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

В началото на седмицата бяха внесени първи законодателни промени в тази посока от „Прогресивна България”.

Депутатите вече приеха промените в Закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана със 135 гласа "за", 38 "против" и 21 "въздържал се". 

С промените в Закона за защита на потребители депутатите първо удължават действието на Закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил.

Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глобите, които налага Комисията за защита на потебителите вече ще са двойни. 

Източник: БГНЕС    
Среща в Министерски съвет Контрол на цените Земеделие Храни Нелоялни търговски практики Български производители Защита на потребителите Прозрачност при ценообразуването Верига на доставки Стабилизиране на пазара
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Ценовите листи на Zeekr са официални, това значи само едно

Ценовите листи на Zeekr са официални, това значи само едно

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

България Преди 9 минути

Задържан е 16-годишен

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 1 час

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

,

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Свят Преди 1 час

Случаят предизвика масова психоза в Индия

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 1 час

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

<p>Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп</p>

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Свят Преди 2 часа

Си Дзинпин очерта червените линии на Пекин за Тайван и предупреди за риск от война, докато американският президент зaложи на икономиката, настоявайки за реципрочни бизнес сделки и нови китайски инвестиции в САЩ

<p>Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин</p>

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Свят Преди 2 часа

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

България Преди 2 часа

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 2 часа

Първият тест може да се проведе още на 19 май

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 2 часа

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 2 часа

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Любопитно Преди 2 часа

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

България Преди 2 часа

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

България Преди 2 часа

По този начин решенията за бъдещето им ще могат да се вземат от Столичния общински съвет, отбеляза кметът

Снимката е архивна

Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

<p>Мерц ще посрещне Радев с военни почести&nbsp;</p>

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

България Преди 3 часа

Германският канцлер ще приеме новия български премиер с военни почести на 18 май. Основен акцент в разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество и международната сигурност, с които София ще потвърди силната си европейска позиция

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Победителят Евгени от Hell’s Kitchen: Не мисля, че трябва да разчитаме само на таланта си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Вин Дизел на трибюта на „Бързи и яростни“ в Кан: Моля се всеки да има брат като Пол

Edna.bg

Левски пред трансферен удар с Майкон?

Gong.bg

Ал Хилал предложи колосална заплата на Левандовски

Gong.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg

Премиерът на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите: Държавата няма да се меси в определянето на цените

Nova.bg