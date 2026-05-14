Премиерът Румен Радев се срещна с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените

П о инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет се проведе среща с участието на министри, представители на регулаторни и контролни органи, работодателски и синдикални организации, както и браншови представители от секторите „Земеделие“ и „Храни“.

Основен акцент в дискусията бяха мерките за овладяване на ръста на цените, повишаване на прозрачността при ценообразуването и противодействието на нелоялните търговски практики.

Преди началото на срещата министър-председателят произнесе уводно слово, в което заяви, че поскъпването на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българите се превръщат в сериозно предизвикателство пред държавата.

Премиерът подчерта, че цените на храните зависят от редица външни фактори като цените на енергоносителите, торовете, електроенергията и транспорта - области, върху които България има ограничено влияние. В същото време, по думите му, има и вътрешни причини, които държавата може да адресира - условията за развитие на българското производство, структурата на веригите за доставки и взаимоотношенията между производители, търговци и потребители.

Радев отбеляза, че в Народното събрание вече са внесени законопроекти, насочени към защита на конкуренцията и ограничаване на нелоялните търговски практики, като част от усилията за овладяване на ситуацията. Той беше категоричен, че държавата няма да се намесва пряко в определянето на цените, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол.

„Без регулации и контролни механизми пазарът лесно може да се превърне в джунгла“, подчерта премиерът.

Според него ключът към по-стабилни цени и достъпни храни е развитието на силно българско производство - както по отношение на количеството, така и на качеството и разнообразието на продуктите.

В срещата участваха министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни институции, както и представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

От правителството посочиха по-рано, че широкият формат на дискусията има за цел да бъдат набелязани конкретни последващи действия и устойчиви решения по темата.

Срещата е част от по-широкия подход на кабинета за изработване на механизми, насочени към стабилизиране на пазара, защита на потребителите и създаване на по-добри условия за българските производители.

В началото на седмицата бяха внесени първи законодателни промени в тази посока от „Прогресивна България”.

Депутатите вече приеха промените в Закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана със 135 гласа "за", 38 "против" и 21 "въздържал се".

С промените в Закона за защита на потребители депутатите първо удължават действието на Закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил.

Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глобите, които налага Комисията за защита на потебителите вече ще са двойни.