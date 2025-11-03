България

Явор Куюмджиев за "Булгаргаз" и "Топлофикация": Изтичат огромни суми в тези две бездънни ями

Според бившия енергиен министър държавата източва печелившите дружества в системата на енергетиката, за да подсигури централния бюджет

3 ноември 2025, 19:17
З а огромно съжаление, близо 20 години енергетиката се управлява от недостатъчно опитни и знаещи какво да правятхора. Това заяви в предаване "РеВизия" по NOVA NEWS енергийният експерт и бивш министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

"Печелившите предприятия в БЕХ - АЕЦ "Козлодуй", Националната електрическа компания, "Булгартрансгаз", се източват и то брутално. Източват се от държавата", твърди Куюмджиев. Той коментира състоянието на българската енергетика и разказа за това как държавата се опитва да подсигури централния бюджет, като за целта източва печелившите дружества в системата на енергетиката.

  • "Държавата източва АЕЦ "Козлодуй"

"Държавата принуждава атомната централа да продава на "либерализирания" регулиран пазар 500-600 мегавата от своите възможности. Либерализиран в кавички, защото той си е регулиран, след като създадоха нов сегмент на борсата, в който участват само АЕЦ, НЕК, ТЕЦ-овете и ЕРП-тата. На АЕЦ му се прибират всички печалби - на всичко, което е изкарано на цена на тока над 110 лв. за мегаватчас. Онзи ден пазарната цена беше 290 лв., АЕЦ-ът продава на 290 лв., но държавата му прибира всичко над 110 лв.", каза бившият енергиен министър. 

По думите му след това влизат данъчни инспектори и казват: „Ти си продал на 290 лв., данъци трябва да платиш върху 290 лв. Не ме интересува, че са ти взели повечето”. "Ако все пак успеят да формират някаква печалба, въпреки всичко им взимат 80% от нея, след като си платят данъци и такси. Такъв е законът. Обаче сега държавата им взима 100% и то авансово, преди да са изкарали парите. Държавата източва АЕЦ "Козлодуй", категоричен е Куюмджиев. По думите му това не позволява на централата да извърши модернизационните си и технологични подобрения.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

 

  • Какво обаче се случва с непечелившите предприятия, които в системата са много?

"Булгаргаз" е във фалит, но тези проблеми не се решават с бюджета.  Бюджетът за енергетика е 150 млн. лв. Нищо не е. Големите пари там са в БЕХ или под черта. Държавата позволява изкривявания. Като се наложи да се вадят няколкостотин милиона лева, държавата ги вади и ги инжектира в БЕХ, за да ги даде той на "Булгаргаз", който да ги даде на "Топлофикация". Това е същото като с "Боташ". Изтичат огромни суми в тези две бездънни ями", твърди енергийният експерт.

Според него големият проблем е, че държавата вече няма капацитет да управлява такива сложни системи. "За огромно съжаление близо 20 години енергетиката се управлява от недостатъчно опитни и знаещи какво да правят хора. С изключение на сегашния министър Жечо Станков, енергетиката се управляваше от счетоводители, маркетолози, моряци", посочи Куюмджиев.

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

  • Кой купува "Лукойл"?

Актуалната енергийна тема е какво ще се случи с рафинерията на "Лукойл" в България. Вече е ясно, че след санкционирането от САЩ руснаците, които са собственици, са се съгласили на преговори с гиганта Gunvor. Кой обаче стои зад тази компания?

"Това е компания, която е създадена преди 25 години от един швед и руснака Генадий Тимченко. Регистрирана е в Кипър, със седалище в Женева. Това, че е регистрирана в Кипър, означава, че в крайна сметка може да се скрие крайната собственост. Тимченко едва ли е част от оперативното управление, но не знаем чие притежание е. Това вече веднъж се случи - италианската рафинерия на "Лукойл" беше продадена на кипърска офшорка. Кандидат-купувачът сега изглежда стабилна компания с огромни приходи", поясни експертът. По думите му начинът на продажбата изключва каквито и да било действия от българските власти.

"Забавното е друго. Нали се опитаха властите да въведат допълнителни препятствия пред сделката като включиха ДАНС? Това се оказа напълно излишно, защото се продава "Лукойл Интернешънъл", която е австрийска. Тя притежава "Литаско" в Швейцария, която е собственик на нашата рафинерия. Продава се австрийската компания, българските власти са байпасирани", обясни бившият енергиен министър. 

Лукойл прие оферта за изкупуване на активите ѝ

  • През последната седмица управляващото мнозинство обяви, че се забранява износът на дизел, авиационно гориво и други продукти. Защо?

"По закон трябва да се държат наистина 90 дни резерви в държавния резерв. Поне половината от тях са в държави извън България, защото тук нямаме капацитет. От друга страна и търговските дружества имат малки свои запаси. Това, което се случи миналата седмица, е, че се направи проверка какви количества се държат в тези складове. Държавният резерв няма собствени. Той плаща на компаниите да съхраняват държавен резерв в частни. Според уверенията, към момента тези складове са си пълни и всичко би трябвало да е наред, защото имаме измервателни устройства. Забраната на износа е подсигуряване. Аз подкрепям тази мярка, но тя подлежи на одобрение на Европейската комисия, защото това е нарушение на пазарните правила, а и може да доведе до това Гърция и Румъния да кажат, че щом ние изнасяме, теняма да ни дадар нашия резерв", обяви Куюмджиев.

  • Какво е състоянието на системата? Коментар на водещия

Едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че ние в „РеВизия“ вярваме, че една голяма част от българската енергетика се управлява от чиновници. Че тя трябва да бъде приватизирана. Че Зелената сделка се движи по най-лявата лента на германска магистрала с бясна скорост, която не ни оставя време да се справим с последствията. Редица български правителства не направиха нужното, за да обяснят на хората, които ще бъдат най-засегнати от нея, че краят на изкопаемите горива по един или друг начин вече идва.

Напротив - отделихме стотици хиляди часове публично време, за да разказваме истории за вечната работа на „Мариците“, за запазването на работните места там, без да направим нищо, за да ги подсигурим след трансформацията. Изгубихме стотици милиони, които можехме да използваме за прехода. Днес отново е бюджетно време и отново ние ще говорим за енергетика.

Преди да влезем в числата, нека си припомним какво всъщност значи „енергетика“. Това не е просто токът в контакта, не е само бензинът в резервоара. Енергетиката е инфраструктурата, която движи икономиката, която поддържа болниците, фабриките, училищата, домовете ни. Тя е нервната система на модерната държава. Когато тази система се управлява от чиновници, които не носят реална отговорност, а само административна тежест, тя се превръща в бавна, неефективна и често опасна.

Затова вярваме, че голяма част от мощностите трябва да бъдат в частни ръце. Не защото частният сектор е безгрешен, а защото той носи реална отговорност — пред пазара, пред инвеститорите, пред потребителите. Частният оператор няма лукса да бъде неефективен. Той трябва да доставя, да инвестира, да модернизира. Когато говорим за либерализация, не говорим за хаос, а за конкуренция. За това, че цената на тока не се определя от политическо решение, а от реална стойност, от търсене и предлагане, от иновации и ефективност.

ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"

Старият енергиен свят - на въглищата, на монополите, на централното планиране, си отива. И не си отива, защото някой го е решил в Брюксел, а защото вече не работи, защото е скъп, замърсяващ и технологично изостанал. Зелената сделка е нужна - няма спор. Тя обаче се движи с такава скорост, че не ни остава време да изградим мостове към бъдещето. Вместо да планираме прехода, ние го догонваме. Вместо да водим, ние се влачим.

Междувременно "Лукойл" - един от най-големите играчи на българския енергиен пазар, вече е под санкции. Това не е просто корпоративен проблем. Това е симптом. Симптом на система, в която липсват контрол, визия, стратегия. И когато една компания, която контролира над 80% от рафинирането и голяма част от търговията с горива, попадне в международна изолация, това не е нейна криза - това е национален риск.

Затова днес, когато говорим за бюджета за енергетика през 2026 година, няма да говорим само за числа. Ще говорим за посока, за това дали ще продължим да наливаме пари в остарели структури, или ще инвестираме в бъдещето, зелена енергия, в либерализация, в частна инициатива, в сигурност и прозрачност.

Енергетиката не е просто сектор, а огледало на държавата. Ако искаме модерна, ефективна и справедлива България, трябва да започнем от енергията.

Източник:  NOVA NEWS    
