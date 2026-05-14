Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

К метът Терзиев трябва да бъде подкрепен в усилията си за прозрачност и изчистване на гробищните паркове в София

Призовавам министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на неговите пълномощия да разпореди специализирана полицейска операция и всички криминални банди, които шестват по гробищните паркове да бъдат изметени от софийските гробища. Става дума основно за две групи - едната от Орландовци, другата от Факултета.

Такъв призив отправи днес по време на пресконференция в сградата на Столична община общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера. Той се обърна публично с това искане, след като преди дни кметът на София Васил Терзиев уволни дисциплинарно директора на ОП Гробищни паркове“ Румен Димитров.

В изявлението си той напомни, че в годините назад представители на ВМРО са подавали редицата сигнали срещу неуредиците в гробищните паркове. Последствията са били едни и същи - заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази т. нар. гробищна мафия за очерняне на един или друг, завеждаха ни дела за клевети, изброи Карлос Контрера. Той посочи още, че на Димитър Антов (общински съветник от ВМРО в СОС мандати 2015-2023 г.) са му били палени автомобили като опит за сплашване.

Пълен текст на изявлението пред медиите на общинския съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера:

От името на ВМРО бих искал да коментираме станалата интересна тема отново с гробищни паркове и действията на кмета Терзиев от последните дни. Както стана ясно от съобщение на кмета на Столична община, директорът на ОП Гробищни паркове е дисциплинарно уволнен. От ВМРО смятаме, че след като Васил Терзиев е предприел тези действия, очевидно той има достатъчно информация и железни аргументи, защото проблемите в софийските гробища не са от вчера. От години от ВМРО алармираме за нерегламентиран и незаконни криминални практики на територията на столичните гробищни паркове. Спомняте си, че и в миналия мандат, още през две 2021 година имахме редица спорове тогава с администрацията на ГЕРБ за някои назначения. И още оттогава говорим за мафия, която действа в гробищата, извършва една камара криминални деяния, тормози хората, рекетира, изнудва, чупи, руши. На всичко отгоре състоянието на тези публични имоти, на тези паркове е като на кални джунгли. В началото на този мандат имаше ясна заявка от страна на кмета Терзиев и на ПП-ДБ и „Спаси София“ тогава, че в гробищата ще бъде сложен ред. И господин Румен Димитров, който към днешен момент вече отстранен, беше натоварен със задачата да сложи край на всички онези проблеми, които са хронични за гробищните паркове от над 30 години. Това не се случва и след като кметът Терзиев предприема най-тежката мярка - дисциплинарното освобождаване на директора. Това показва, че всички онези стари практики, които ние наричаме мафия в гробищата, са продължили и сега. Темата е изключително неприятна. Виждате, че почти всички политически партии в Общинския съвет се правят, че тя не съществува, не я коментират и си мълчат. Една част от хората просто не искат да се занимават с тази тема, тъй като тя е свързана с много печалба. Други не искат да посочат икономическите групи и групички, а за нас от ВМРО - организирани престъпни групи, които действат от години на територията на гробищните паркове. Може би защото ги е страх от методите на тези групи, които включват заплахи и насилие.

При всички положения обаче, в случая, макар че кметът Васил Терзиев е политически опонент и мой, и на ВМРО, той трябва да бъде подкрепен в тези си свои усилия за прозрачност и изчистване на гробищата от мафията.

Давам този брифинг и изразявам официално тази позиция, защото знам какво ще му се изсипе на главата. Знам за всички онези „приятели“, които идват да дават дружески съвети: „Не се занимавате с тази тема, няма смисъл“, „Нали знаеш какви хора са там?“, „Защо ти трябва бинт на здрава глава?“ и т.н.

Назад в годините винаги, когато и аз като общински съветник и мои колеги общински съветници, Димитър Антов например, три мандата общински съветник от ВМРО, сме сигнализирали, се случваше едно и също. Заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази т. нар. гробищна мафия за очерняне на един или друг. На г-н Антов му палиха бусовете, колите, завеждаха ни дела за клевети. Предполагам, че всичко това сега ще се насочи и към мен. И ние сме длъжни като граждани да подкрепяме всяко усилие това беззаконие на гробищата да приключи.

Когато се предприемат правилни действия, те трябва да бъдат подкрепени. Особено с контингент, който разбира само от сила. Затова и призовавам министър Демерджиев в рамките на неговите пълномощия да разпореди специализирана полицейска операция и всички тези криминални банди, които шестват по гробищните паркове, става дума основно за две групи - едната от Орландовци, другата от Факултета, да бъдат изметени от софийските гробища.