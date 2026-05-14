Любопитно

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

14 май 2026, 14:17
Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)
Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята

Ужасяващата история на Стивън Бредбъри - най-случайният шампион в историята
Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни

Защо слънцето ни дразни, а дъждът ни кара да плачем: Как се отразява времето на психиката ни
Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение

Учени са открили противоракова молекула в тропическо растение
Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen

Симфония от вкусове осигури звездната победа на Евгени Генчев в Hell’s Kitchen
Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога
Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)

Нора Недкова от Hell’s Kitchen: Не се справих само с това да владея себе си! (ВИДЕО)
Режисьорът на

Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън с почетна "Златна палма" в Кан

П обедителят от звездния отбор в осмия сезон на Hell’s Kitchen - маестро Евгени Генчев гостува в подкаста Кухнята след Ада в специален разговор, който събира двама победители в една кухня. Заедно със Станислав Иванов, победител в сезон 5, двамата говорят за пътя към върха, цената на успеха и пресечната точка между музиката и кулинарията.

Евгени споделя, че влиза в кулинарната надпревара подготвен - с часове, прекарани в кухнята, и с ясното съзнание, че трябва да се докаже извън зоната си на комфорт. Въпреки това признава, че реалността вътре е различна - динамика, с огромна доза напрежение и постоянен шум, който е трябвало да овладее по свой начин. За него ключът е бил в концентрацията - умението да изолира излишното и да остане фокусиран върху това, което създава.

Той определя участието си като процес на преоткриване - не просто на готвенето като умение, а като форма на изкуство. След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката - две различни сцени, които според него носят една и съща емоция.

В епизода той приготвя десерт със силна символика - любовта, която стои зад всяко изкуство. Именно емоцията е това, което движи както музиканта, така и готвача в него.

Евгени разказва за началото си - пианото влиза в живота му още на 8-годишна възраст, а пътят му преминава през периоди на съмнение, лишения и крайна отдаденост. Имало е моменти, в които е свирил по 15-16 часа всеки ден, както и такива, в които е оставал без работа. За него именно тези крайности изграждат характера.

Темата за болката като двигател присъства осезаемо в разговора. Евгени вярва, че трудните моменти могат да бъдат трансформирани в нещо красиво, стига човек да намери начин да ги изрази. В същото време подчертава, че талантът сам по себе си не е достатъчен - зад всяко постижение стои дисциплина и постоянство.

Любопитен детайл от живота му е, че от години не консумира месо и риба - нещо, което прави участието му в Hell’s Kitchen още по-голямо предизвикателство. Въпреки това той намира начин да се адаптира и да се справи със задачите, без да прави компромис с принципите си.

Евгени споделя и за срещите си със световната сцена - включително моменти, в които е свирил редом до Лейди Гага. Говори за спектакъла си „Валсът на розите“ и за предстоящите му участия по фестивали, където музиката му продължава да достига до нова публика.

В разговора намира място и темата за изразяването - кога има смисъл да говорим и кога е по-важно да замълчим. Според него съвременният свят често бърка правото на глас с необходимостта да бъде използван постоянно.

Днес Евгени гледа напред - с желание да създава, да комбинира изкуствата и да разказва истории не само чрез музика, но и чрез вкус. Победата за него не е край, а ново начало.

Какво мислят родителите на Евгени за участието му и горди ли са с поредната му статуетка? Къде се срещат музиката и кулинарията? И как се създава изкуство, което остава?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: Hell’s Kitchen    
Евгени Генчев Hells Kitchen България Кухнята след Ада Музика и кулинария Пианист Готвач Победител
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
9 признака, че кучето ви е разгонено

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 37 минути

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 45 минути

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 1 час

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

<p>Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин</p>

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Свят Преди 1 час

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 1 час

Първият тест може да се проведе още на 19 май

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 1 час

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 1 час

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Любопитно Преди 1 час

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

България Преди 1 час

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

България Преди 2 часа

По този начин решенията за бъдещето им ще могат да се вземат от Столичния общински съвет, отбеляза кметът

Снимката е архивна

Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Любопитно Преди 2 часа

Потребители в социалните мрежи откриха стряскащи паралели между сюжети в култовите сериали и актуалната епидемия от хантавирус. Феновете говорят за „луди съвпадения“, докато други изграждат конспиративни теории за произхода на заразата

<p>Мерц ще посрещне Радев с военни почести&nbsp;</p>

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

България Преди 2 часа

Германският канцлер ще приеме новия български премиер с военни почести на 18 май. Основен акцент в разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество и международната сигурност, с които София ще потвърди силната си европейска позиция

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

България Преди 2 часа

Направен е оглед на местопроизшествието, разпитани са и свидетели

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е проведена на два адреса в столичния квартал "Факултета"

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Вин Дизел на трибюта на „Бързи и яростни“ в Кан: Моля се всеки да има брат като Пол

Edna.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ейса Гонсалес заслепи в цвят и стил на "шеметна" премиера на филм с Деми Мур

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Спартак Вн, съставите

Gong.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СГП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg

Премиерът на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите: Държавата няма да се меси в определянето на цените

Nova.bg