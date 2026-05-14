Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

К онституционният съд (КС) обяви за противоконституционно Решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Спорният акт беше приет от Народното събрание на 13 март 2026 г., но след сезиране от страна на Министерския съвет, висшите магистрати го отмениха изцяло.

Докладчик по конституционно дело №8/2026 г. е съдия Сашо Пенов. С решението си от 14 май 2026 г. съдът категорично заявява, че при приемането на финансовите мерки законодателят е излязъл извън рамките на своята компетентност.

Парламентът е нарушил разделението на властите

В мотивите на Конституционния съд се посочва, че решението на депутатите директно нарушава основния демократичен принцип за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията). С налагането на конкретни мерки срещу ценовия шок, Народното събрание е иззело изключителните правомощия на Министерския съвет да ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната.

Магистратите подчертават, че основният закон на страната ясно разграничава ролите в бюджетния процес:

Народното събрание има правомощието единствено да приема държавния бюджет.

Министерският съвет притежава изключителното право да изготвя, внася и впоследствие да ръководи изпълнението на този бюджет.

Според КС, намесата на парламента в управлението на държавните финанси извън процедурата по приемане на макрорамката е грубо прекрачване на правомощията на изпълнителната власт.

Финансов хаос: Пропуски в бюджетното законодателство

Освен конституционни нарушения, решението на Народното събрание е влязло в тежък разрез и с действащата законова уредба в сферата на публичните финанси. Проектопланът на депутатите не е бил съобразен с рамката и структурата, заложени в Закона за публичните финанси.

Още по-сериозен е конфликтът с временната финансова рамка, по която държавата функционира в момента. Действията на парламента са нарушили Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (който действа до приемането на официалния голям Държавен бюджет за годината). Мярката не е била стикована и със законите за бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

С това решение Конституционният съд поставя ясна граница пред депутатите, че овладяването на енергийни и икономически кризи не може да става чрез заобикаляне на финансовите закони и изземване на функциите на правителството.