„Булгаргаз“ обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец

В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов

26 ноември 2025, 13:16
„Булгаргаз" обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец
Н а открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 10.11.2025 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец   декември, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. декември в размер на 65,23 лв./MWh или 33,35 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). От „Булгаргаз“ отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите традиционно се увеличават значително.  

Анализът на цените показва, че заявената  цена от 65,23 лв./MWh е с близо 1% по-ниска от утвърдената цена за предходния месец, която беше 65,82 лв./MWh. 

Справка за ценовите нива през последните години показва, че през м. декември 2025 г. потребителите ще заплащат значително по-ниска цена на газа спрямо всеки от декемврийските месеци през предходни години. През декември 2024 г. цената е била с 16,3% по-висока - 75,89 лв./MWh, а през декември 2023 г. -  с 34%, при цена от 87,50 лв./MWh.    

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.   

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.   

 „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.  В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.    

На откритото заседание ръководителят на „Булгаргаз“ информира, че дружеството предлага намаление за м.декември, в сравнение със заявената цена от 65,23 лв./MWh. По думите му към днешна дата очакванията са тя да бъде около 63,00 лв./MWh, 32,21 евро/MWh, или с 4,3 на сто по-ниска от ноемврийската цена, която е в размер на 65,82 лв./MWh, 33,65 евро/MWh. Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF, както и частичния отказ на някои клиенти от заявените по-рано количества.  

На 01.12.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение.

