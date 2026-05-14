Любопитно

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

14 май 2026, 14:09
Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят
Източник: iStock/Getty Images

В един обикновен ден около 1150 г. жителите на английското село Улпит се сблъскват със стряскащо откритие – две малки деца със зелена кожа, открити в края на населеното място. Те не само изглеждали необичайно, но говорели непознат език и отказвали всякаква храна, освен бобови растения.

Приютени от местните, децата постепенно изгубили необичайния цвят на кожата си и проговорили английски. Те твърдели, че идват от далечна земя, наречена Сейнт Мартин – място, където слънчевата светлина почти никога не достига.

  • Първата поява на „Зелените деца“

Историята е документирана от двама средновековни летописци: историка Уилям от Нюбърг и абата Ралф от Когешал. Според преданието, децата били забелязани да излизат от една от дълбоките ями, използвани за улавяне на вълци, които дали името на селото (Woolpit на староанглийски е wulf-pytt).

„По време на жътва, докато селяните прибираха реколтата, две деца, момче и момиче, напълно зелени и облечени в дрехи със странен цвят и непознати материи, излязоха от тези ями“, пише Нюбърг в своята „История на английските дела“ от 1220 г.

Децата били отведени в дома на сър Ричард де Калн. Първоначално те отказвали храна, докато не открили зелен боб в градината му, който изяли с нетърпение. С преминаването към нормално хранене, кожата им придобила обичаен телесен цвят. За съжаление, момчето скоро се разболяло и починало, но момичето оцеляло, научило езика и разказало своята версия за произхода им.

  • Легендата за земята на Свети Мартин

Момичето, което според някои източници приема името Агнес, разказало, че тя и брат ѝ пасели стадата на баща си, когато чули силен камбанен звън. „Докато слушахме звука с възхищение, внезапно сякаш бяхме омагьосани и се озовахме сред вас на полето“, обяснявало то.

Според Агнес, родината им била християнска, но с по-различна природа: „Слънцето не изгрява над нашите сънародници; земята ни е слабо озарена от лъчите му; доволни сме от здрача, който при вас предшества изгрева или следва залеза. Освен това се вижда една светеща страна, недалеч от нашата, отделена от нея от много широка река.“

Агнес живяла сравнително нормален живот, макар по-късни източници да твърдят, че поведението ѝ в зряла възраст било доста своенравно.

  • Откъде всъщност са дошли?

Въпреки че съществуването на децата остава под въпрос, теорията за тях е породила множество хипотези през вековете:

  • Отравяне с арсен: Някои изследователи смятат, че децата може да са били отровени, което да е довело до промяна в тена на кожата.
  • Хлороза: Друга хипотеза е, че са страдали от желязодефицитна анемия (известна в миналото като „зелена болест“), причинена от недохранване.
  • Фламандски бежанци: Историци предполагат, че децата може да са били сираци на фламандски имигранти, убити по време на политическите борби при крал Стефан или Хенри II. Така нареченият „неразбираем език“ може да е бил фламандски диалект, а „здрачът“ на родината им – гъстите гори, от които са избягали.
  • Извънземен произход: Теорията за „малките зелени човечета“ се появява още през XVII век в труда „Анатомия на меланхолията“ на Робърт Бъртън, където се твърди, че те са „паднали от небето“. Макар и лишена от доказателства, тази идея остава най-популярната в поп културата.

Уилям от Нюбърг обаче оставя вратата отворена за интерпретации: „Нека всеки разсъждава според способностите си; не съжалявам, че съм описал едно толкова изумително събитие.“

Зелените деца Улпит Средновековна легенда Зелена кожа Мистерия Уилям от Нюбърг Хипотези за произход
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Непознатата история на мисиите до Марс

Непознатата история на мисиите до Марс

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
„За родителите“: така китайците възприемат западните автомобили

„За родителите“: така китайците възприемат западните автомобили

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 41 минути

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 45 минути

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 1 час

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

<p>Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин</p>

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Свят Преди 1 час

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

България Преди 1 час

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 1 час

Първият тест може да се проведе още на 19 май

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 1 час

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 1 час

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Шакира събра море от фенове на безплатен концерт на плажа Копакабана в Бразилия.

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Любопитно Преди 1 час

Финалът на Мондиал 2026 е насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

Васил Терзиев спря спорния проект за 22-етажен блок в „Младост“

България Преди 1 час

На 12 май граждани затвориха движението по бул. "Александър Малинов" в знак на протест срещу строежа

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

България Преди 2 часа

По този начин решенията за бъдещето им ще могат да се вземат от Столичния общински съвет, отбеляза кметът

Снимката е архивна

Тръмп отново провокира в мрежата - показа Венецуела под американския флаг като нов щат

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към превръщането на Венецуела в 51-вия щат на САЩ

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Пред водещия Станислав Иванов Събков признава, че съжалява за отпадането си и е убеден, че е имал всички предпоставки да продължи до самия край

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Любопитно Преди 2 часа

Потребители в социалните мрежи откриха стряскащи паралели между сюжети в култовите сериали и актуалната епидемия от хантавирус. Феновете говорят за „луди съвпадения“, докато други изграждат конспиративни теории за произхода на заразата

<p>Мерц ще посрещне Радев с военни почести&nbsp;</p>

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

България Преди 2 часа

Германският канцлер ще приеме новия български премиер с военни почести на 18 май. Основен акцент в разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество и международната сигурност, с които София ще потвърди силната си европейска позиция

,

„Тайно общество“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Вин Дизел на трибюта на „Бързи и яростни“ в Кан: Моля се всеки да има брат като Пол

Edna.bg

Събков от Hell’s Kitchen: Наистина не знам какво Трифонова хареса в мен! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ейса Гонсалес заслепи в цвят и стил на "шеметна" премиера на филм с Деми Мур

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Спартак Вн, съставите

Gong.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СГП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg

Премиерът на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите: Държавата няма да се меси в определянето на цените

Nova.bg