Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

14 май 2026, 13:07
А социацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу измененията в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

"Промените се приемат набързо и без реален публичен дебат", смятат членовете на асоциацията.

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Законопроектите, внесени от „Прогресивна България“ и приети на първо четене днес от парламента, въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август 2027 г., а глобите се удвояват. 

"Особено сериозни са предложенията в ЗЗЗ, с които се въвеждат понятията „съвместно господстващо положение" и "прекомерно високи цени“", нови нелоялни търговски практики. Най-тревожното за бизнеса е, че компаниите ще трябва сами да доказват липса на нарушение", коментират от асоциацията. 

"Вместо да минат през процедурата на Закона за нормативните актове и оценка на въздействието, текстовете се внасят от депутати. Парламентът решава как да изглеждат цените в магазините. Бизнесът вече е виновен, докато не докаже противното. Когато законите се пишат набързо и на тъмно, не може да очакваме качество и предвидимост", заявява Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС, цитиран в съобщението.

Според асоциацията държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция. 

„Ако пазарът функционира нормално, той няма да допусне спекулативни увеличения на цените. Замяната на регулаторното безсилие с още регулации е проява на слабост. Това са промени с огромен ефект върху цялата икономика, които не трябва да се приемат без дебат, оценка на въздействието и участие на бизнеса“, категоричен е Попов.

АТНС предупреждава, че закони, които обръщат логиката на пазара и прехвърлят доказателствената тежест върху бизнеса, не се приемат за броени дни.

Източник: Камелия Цветанова, NOVA    
АТНС Закон за защита на потребителите Закон за защита на конкуренцията Законодателни промени Ценови регулации Бизнес Дебат Доказателствена тежест Икономика Нелоялни търговски практики
