До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в Смолян, че най-вероятната причина за свлачището на пътя Смолян – Пампорово е преовлажняване на терена, предизвикано от човешка намеса и строителство в района.

Той посети града заради свлачището, което на 1 май отнесе участък от главния път в района на местността Райковски ливади. Министърът участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на терена.

„Най-важното е максимално бързо да открием причината за свлачището“, подчерта Шишков. По думите му предварителните данни сочат, че теренът е бил преовлажнен, като според експерти през годините не е имало признаци за активност на свлачището.

„Самият факт, че сградата в района е построена преди години, без тогава да има свлачище, ме кара да мисля, че причината е преовлажняване. Ако е имало свлачище, то е щяло да се активира още при строежа“, коментира министърът. Той уточни, че се проверява и дали строителни дейности в региона са допринесли за проблема.

Шишков заяви, че до около седмица се очаква окончателно решение как да започне възстановяването на пътя Смолян – Пампорово.

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, посочи регионалният министър.

По думите му най-важен остава бързият ремонт на трасето и осигуряването на нормален достъп до района. В момента се обсъждат и варианти за временни обходни маршрути, поне за леките автомобили.

„Ще търсим всякакви варианти, но всичко трябва да е съобразено с техническите възможности и горските територии“, каза още Шишков.

Министърът съобщи, че ще направи оглед на място заедно със специалисти от дружествата за геозащита от Перник и Плевен, за да се установи дали свлачището продължава да бъде активно. Той ще инспектира и язовира и каптажите в района, за да се провери откъде може да идва преовлажняването.

В Смолян Шишков проведе работна среща с представители на местната власт, инженер-геолози, геодезисти и експерти. В нея участваха още народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областният управител Георги Пепеланов и кметът на Смолян Николай Мелемов.

Министърът информира още, че се предвижда активна работа и по свлачището в село Тикале. Процедурата по одобряване на Подробния устройствен план е във финален етап, което ще позволи скоро да започнат възстановителните дейности там.