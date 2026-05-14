До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената", заяви регионалният министър Иван Шишков

14 май 2026, 14:07
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден
Мащабна акция срещу имотните измами в София, има задържани
Десето заседание за смъртта на Сияна в Плевен, бащата заплаши с протест и блокада край Телиш
Създателят на "Черна писта" сигнализира, че МВР е спряло картата за катастрофите
„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки
Корупционен скандал за земите в Каварна: 40 000 евро подкуп за продажба на 800 дка
Премиерът Румен Радев се срещна с бизнеса, синдикатите и регулаторите за овладяване на цените
Промените в съдебната система влизат на първо четене в НС

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в Смолян, че най-вероятната причина за свлачището на пътя Смолян – Пампорово е преовлажняване на терена, предизвикано от човешка намеса и строителство в района.

Той посети града заради свлачището, което на 1 май отнесе участък от главния път в района на местността Райковски ливади. Министърът участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на терена.

„Най-важното е максимално бързо да открием причината за свлачището“, подчерта Шишков. По думите му предварителните данни сочат, че теренът е бил преовлажнен, като според експерти през годините не е имало признаци за активност на свлачището.

„Самият факт, че сградата в района е построена преди години, без тогава да има свлачище, ме кара да мисля, че причината е преовлажняване. Ако е имало свлачище, то е щяло да се активира още при строежа“, коментира министърът. Той уточни, че се проверява и дали строителни дейности в региона са допринесли за проблема.

Шишков заяви, че до около седмица се очаква окончателно решение как да започне възстановяването на пътя Смолян – Пампорово.

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, посочи регионалният министър.

По думите му най-важен остава бързият ремонт на трасето и осигуряването на нормален достъп до района. В момента се обсъждат и варианти за временни обходни маршрути, поне за леките автомобили.

„Ще търсим всякакви варианти, но всичко трябва да е съобразено с техническите възможности и горските територии“, каза още Шишков.

Министърът съобщи, че ще направи оглед на място заедно със специалисти от дружествата за геозащита от Перник и Плевен, за да се установи дали свлачището продължава да бъде активно. Той ще инспектира и язовира и каптажите в района, за да се провери откъде може да идва преовлажняването.

В Смолян Шишков проведе работна среща с представители на местната власт, инженер-геолози, геодезисти и експерти. В нея участваха още народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областният управител Георги Пепеланов и кметът на Смолян Николай Мелемов.

Министърът информира още, че се предвижда активна работа и по свлачището в село Тикале. Процедурата по одобряване на Подробния устройствен план е във финален етап, което ще позволи скоро да започнат възстановителните дейности там.

Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева, Екатерина Тотева    
Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Новият областен управител на Сливен - с отнета книжка в Германия заради шофиране в нетрезво състояние

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Шоу като за Супербоул: Шакира, Мадона и BTS ще пеят на финала на Световното по футбол

Терзиев: Фигурите от Паметника на Съветската армия трябва да са общинска собственост

Събков от Hell’s Kitchen: Кандидатстването за "Кухнята на Ада" преобърна живота ми! (ВИДЕО)

„Досиетата Х“ предрекоха епидемия от хантавирус

Първа официална визита: Фридрих Мерц посреща Румен Радев в Берлин на 18 май с военни почести

Прокуратурата се зае с убийството след жесток побой в Монтана

