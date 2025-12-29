Булгаргаз предлага цена на природния газ за януари от 31,15 евро/MWh

К омисията за енергийно и водно регулиране разгледа доклад за цена на природния газ през месец януари, която да е в размер на 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Докладът на КЕВР е изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи. Заявената цена е с близо 3,3% по-ниска от утвърдената цена за предходния месец, която беше 63,01 лв./MWh. или 32,22 евро/MWh. Предложението за утвърждаване на цена за месец януари бе обсъдено на заседание на държавния регулатор днес, а окончателното решение ще бъде взето във вторник, 30 декември.

Справка за ценовите нива показва, че през януари 2026 г. потребителите ще заплащат значително по-малко, спрямо съответния месец от предходни години. През януари 2025 г. цената на синьото гориво е била с 25% по-висока, при нива от 81,94 лв./MWh (41,90 евро/MWh), а през януари 2024 г. с 21,5%, при цена от 77,60 лв./MWh (39,7 евро/MWh).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за януари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание ръководителят на „Булгаргаз“ информира, че дружеството не очаква промяна в заявената цена от 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh. Няма и съществена промяна в количествата, заявени от клиентите на дружеството.