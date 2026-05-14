България

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Задържан е 16-годишен

14 май 2026, 15:32
Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник
Източник: Thinkstock/Guliver

П олицията в Перник задържа 16-годишен младеж, съпричастен към грабеж над негов съгражданин.

Инцидентът е станал вчера около 18:30 ч. в пернишкия кв. „Димова махала“, където група младежи нападнали 20-годишен мъж и, след като му нанесли побой, му отнели златна верижка, часовник и сумата от 80 евро.

Биха и ограбиха 41-годишен мъж в Перник

Незабавно след подадения сигнал органите на реда предприели активни издирвателни действия, в резултат на които малко по-късно един от извършителите е задържан за срок до 24 часа. Установени са и още двама съпричастни, чието задържане предстои.

Четири момчета пребиха жестоко човек в Перник

По първоначални данни потърпевшият и нападателите са фенове на различни футболни отбори, което най-вероятно е в породило агресивните действия. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава.

Източник: МВР    
Грабеж Полиция Перник
Последвайте ни
Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Извънредни мерки за храните: Големите вериги ще обявяват цените си всеки ден

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Кулинарна дипломация в Пекин: Си Дзинпин нагости Тръмп с хрупкави ребра, патешко и тирамису

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Карлос Контрера от ВМРО към министър Демерджиев: Изметете гробищната мафия

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

Трагедия след вечеря: Семейство почина след консумация на диня

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Етапи на бременност при котките

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 13 минути

Пациентът е получил масивен инфаркт

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Свят Преди 20 минути

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Свят Преди 2 часа

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Снимката е илюстративна

Най-лошите съпруги според зодиака

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Любопитно Преди 2 часа

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

България Преди 2 часа

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

<p>Конституционният съд отмени мерките срещу ценовия шок при петрола и газа</p>

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

България Преди 2 часа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

Снимката е илюстративна

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

България Преди 2 часа

Повод за реакцията стана и публикация в социалните мрежи на кмета Благомир Коцев

<p>Пекин постави ултиматум по време на срещата Си-Тръмп</p>

Пекин постави ултиматум на Вашингтон за Тайван по време на срещата Си-Тръмп

Свят Преди 2 часа

Си Дзинпин очерта червените линии на Пекин за Тайван и предупреди за риск от война, докато американският президент зaложи на икономиката, настоявайки за реципрочни бизнес сделки и нови китайски инвестиции в САЩ

<p>Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин</p>

Какво разкри езикът на тялото на Тръмп и Си Дзинпин в Пекин

Свят Преди 2 часа

На историческа среща в Пекин Доналд Тръмп демонстрира военна стойка и самочувствие, докато Си Дзинпин отвърна с взаимност. Експерти по езика на тялото отчитат не само силови жестове, но и неочаквана топлина в отношенията между двамата лидери

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

България Преди 2 часа

SpaceX

SpaceX подготвя изстрелването на най-голямата ракета в света

Любопитно Преди 3 часа

Първият тест може да се проведе още на 19 май

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

„Обичам те“ и „Не смей да молиш Бог“: Последните думи на големите холивудски звезди

Любопитно Преди 3 часа

Макар и да ни напуснаха преждевременно, следата, която оставиха, е вечна. Припомняме си последните думи на емблематични фигури като Мерилин Монро, Елвис Пресли и Хийт Леджър – фрази, които разкриват човешката им страна в последните им мигове

<p>Кой се опита да съди НАСА за нахлуване в частна собственост на Марс?</p>

Непознатата история на мисиите до Марс

Свят Преди 3 часа

От секретния отказ на Кенеди през 1962 г. до парчето от Кулите близнаци, скрито на повърхността му: историята на мисиите до Марс крие абсурдни грешки за милиони, пеещи марсоходи и трима йеменци, които съдиха НАСА за нахлуване в имота им

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

България Преди 3 часа

Според тях държавата и регулаторите трябва да гарантират работещ пазар и ефективна конкуренция.

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Две пуми заживяха в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg
1

Учени алармират за район с риск от наводнения в София

sinoptik.bg

Кирил Киров - Кико: Психичното здраве е тема, за която трябва да се говори

Edna.bg

Победителят Евгени от Hell’s Kitchen: Не мисля, че трябва да разчитаме само на таланта си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нечовешко! Синер счупи историческия рекорд на Джокович в Рим

Gong.bg

Ямал го загази яко, министърът на отбраната на Израел го атакува

Gong.bg

Печалби за около 240 млн. евро: СРП разкри измами с хранителни добавки, представяни като животоспасяващи лекарства (СНИМКИ)

Nova.bg

Премиерът на среща с бизнеса, синдикатите и регулаторите: Държавата няма да се меси в определянето на цените

Nova.bg