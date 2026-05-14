Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

П олицията в Перник задържа 16-годишен младеж, съпричастен към грабеж над негов съгражданин.

Инцидентът е станал вчера около 18:30 ч. в пернишкия кв. „Димова махала“, където група младежи нападнали 20-годишен мъж и, след като му нанесли побой, му отнели златна верижка, часовник и сумата от 80 евро.

Незабавно след подадения сигнал органите на реда предприели активни издирвателни действия, в резултат на които малко по-късно един от извършителите е задържан за срок до 24 часа. Установени са и още двама съпричастни, чието задържане предстои.

По първоначални данни потърпевшият и нападателите са фенове на различни футболни отбори, което най-вероятно е в породило агресивните действия. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава.