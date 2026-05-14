Изяснява се случай с новия областен управител на Сливен и отнета шофьорска книжка в Германия

И зяснява се случай с новия областен управител на Сливен Михаил Кашеров и отнета шофьорска книжка в Германия.

Новоназначеният областен управител на Сливен е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние. Заради този случай българските власти, включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка, предаде NOVA, позовавайки се на неофициална информация от свои източници.

Михаил Кашеров бе назначен в сряда (13 май) за областен управител на Сливен.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.