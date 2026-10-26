Свят

Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

Руското военно министерство съобщи за поразен товарен кораб в Одеса и нанесени щети по инфраструктурата в Черноморск и Харков, докато при масирана атака с дронове във Воронежка област са загинали двама души

26 октомври 2026, 09:24
Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове
Източник: БТА

М инистерството на отбраната на Русия днес съобщи, че силите му са ударили товарен кораб в украинското пристанище Одеса, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на агенция РИА. Според министерството корабът е транспортирал военен товар за украинската армия.

Руските сили са поразили и инфраструктура на три терминала за акостиране на пристанището в Черноморск, добавиха от ведомството. В приложението Телеграм руските власти посочиха още, че е ударена електроцентрала във втория по големина украински град – Харков, както и склад в района и друга електроцентрала в Хмелницка област.

Междувременно областният управител на украинската Запорожка област Михайло Семкин тази сутрин написа в Телеграм, че при руски удари срещу югоизточния град Запорожие през нощта са били ранени четирима души. Други двама са пострадали при руски атаки в Черниговска област, отбеляза украинската служба по извънредни ситуации.

От друга страна, двама мъже са убити, а 17 души са ранени, включително и едно дете, при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област, съобщи тази сутрин губернаторът Александър Гусев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Според актуалната информация, която може да бъде допълнена, в резултат на терористичната атака във Воронеж, за съжаление, двама души са загинали (мъже, родени през 1960 и 1973 г.) и 17 са ранени. Сред ранените е и едно дете“, написа той в канала си в „Макс“.

Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 113 дрона над областта, като около 70 от тях са свалени над самия град Воронеж, добави Гусев. В резултат на атаката на няколко индустриални обекта в областта са избухнали пожари.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Руско-украинска война руски удари украинска атака атака с дронове пристанище Одеса Воронеж Харков Запорожие цивилни жертви
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и Ники Минаж на митинга в Мичиган

Тръмп със скандален коментар за тялото на Ники Минаж, мрежата избухна

Свят Преди 7 минути

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Любопитно Преди 7 минути

Реакцията на младата звезда на Барселона предизвика бурни коментари в испанските медии и социалните мрежи

Почина бившият японски премиер Ясуо Фукуда

Почина бившият японски премиер Ясуо Фукуда

Свят Преди 35 минути

Той беше известен с усилията си за укрепване на отношенията с Китай

Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си

Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си

Технологии Преди 36 минути

Функцията за хотспот, т.е. да споделяме мобилния си интернет с други устройства чрез превръщането на телефона в Wi-Fi рутер, е много популярна и полезна, но има някои особености, които може да ограничат нейната ефективност, ако не ги оптимизираме

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

България Преди 41 минути

Избирателната активност в областта е под 7%. Членове на секционни комисии и местни жители говорят за възможен натиск и партийни разпореждания, но твърденията не са независимо потвърдени

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Свят Преди 42 минути

Опустошителната буря „Боело“ взе две жертви във Великобритания, след като падащи дървета премазаха автомобили в Северен Лондон и Шотландия, а ураганният вятър със 137 км/ч остави над 90 000 домакинства без електричество

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

България Преди 1 час

На фона на рекордно ниска избирателна активност, която наблюдатели обясняват с широко разпространеното недоверие към политиците и произтичащата от него апатия сред избирателите, на 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

България Преди 1 час

Първан Симеонов и Димитър Ганев с анализ за липсата на партийни структури и пасивността на избирателите

<p>Може ли Виктор Орбан да бъде следващият генерален секретар на ООН</p>

САЩ лобират Виктор Орбан да оглави ООН, Русия и Китай също го подкрепят

Свят Преди 2 часа

Администрацията на Доналд Тръмп е насърчила бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата за генерален секретар на организацията. Според източници, цитирани от WSJ, трите сили обсъждат възможността той да бъде общият им кандидат

<p>Тръмп с изненадваща реакция за&nbsp;завръщането на Мачадо във Венецуела</p>

Тръмп за завръщането на Мачадо във Венецуела: Не знам нищо

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир се прибра след близо година в чужбина, докато Вашингтон продължава да подкрепя временната президентка Делси Родригес

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Свят Преди 3 часа

Левият лидер победи Флавио Болсонаро на балотажа с 51,77% от гласовете. Новият мандат обаче ще бъде съпътстван от силно консервативен Конгрес и сериозни икономически предизвикателства

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Любопитно Преди 3 часа

Според народните вярвания празникът бележи началото на зимата

По същия начин ли се гласува на балотаж

По същия начин ли се гласува на балотаж

Президентски избори Преди 3 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Любопитно Преди 3 часа

На 7570 метра височина се издига най-високият неизкачван връх в света. Неговата тайна се пази от природни стихии, божества и строги държавни забрани

<p>Рекордно бързо предаване на&nbsp;изборните протоколи в София</p>

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

България Преди 3 часа

В „Арена 8888 София“ приемането на изборните книжа приключи около 04:00 ч. сутринта. В една от секциите в столицата машина отчела три гласа при три опита на един избирател да гласува

<p>ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа</p>

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа, Брюксел настоява за реформи

Свят Преди 3 часа

Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Марта Кос и Роберта Мецола поздравиха победителите и заявиха готовност да подкрепят европейската интеграция на страната. Сред основните приоритети са върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Принц Уилям се опитал да изгони Травис Келси от снимка с Тейлър Суифт

Edna.bg

55 години любов! Родителите на Димитър Рачков отпразнуваха изумрудена сватба в компанията на сина си и любимата му

Edna.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg

При 99.94% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

Nova.bg