Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

М инистерството на отбраната на Русия днес съобщи, че силите му са ударили товарен кораб в украинското пристанище Одеса, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на агенция РИА. Според министерството корабът е транспортирал военен товар за украинската армия.

Руските сили са поразили и инфраструктура на три терминала за акостиране на пристанището в Черноморск, добавиха от ведомството. В приложението Телеграм руските власти посочиха още, че е ударена електроцентрала във втория по големина украински град – Харков, както и склад в района и друга електроцентрала в Хмелницка област.

Russia says it hit a cargo vessel and Ukrainian logistic hubs overnight https://t.co/EGbDXY6gQ1 https://t.co/EGbDXY6gQ1 — Reuters (@Reuters) October 25, 2026

Междувременно областният управител на украинската Запорожка област Михайло Семкин тази сутрин написа в Телеграм, че при руски удари срещу югоизточния град Запорожие през нощта са били ранени четирима души. Други двама са пострадали при руски атаки в Черниговска област, отбеляза украинската служба по извънредни ситуации.

От друга страна, двама мъже са убити, а 17 души са ранени, включително и едно дете, при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област, съобщи тази сутрин губернаторът Александър Гусев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Според актуалната информация, която може да бъде допълнена, в резултат на терористичната атака във Воронеж, за съжаление, двама души са загинали (мъже, родени през 1960 и 1973 г.) и 17 са ранени. Сред ранените е и едно дете“, написа той в канала си в „Макс“.

Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 113 дрона над областта, като около 70 от тях са свалени над самия град Воронеж, добави Гусев. В резултат на атаката на няколко индустриални обекта в областта са избухнали пожари.