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Том Брейди и Кандис Суейнпул пазели връзката си в строга тайна

Романтичните отношения между легендарния спортист и топмодела датират от месеци, но двамата правят всичко възможно да останат извън светлината на прожекторите, като същевременно балансират своите успешни кариери и грижите за децата си

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 10:18
Том Брейди и Кандис Суейнпул пазели връзката си в строга тайна
Том Брейди и Кандис Суейнпул   
Източник: Getty

Н ови подробности около връзката между Том Брейди и Кандис Суейнпул хвърлят светлина върху техния таен начин на живот. Според запознати източници двамата полагат огромни усилия да пазят отношенията си далеч от общественото внимание, сподели Page Six.

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„И двамата живеят в Маями, така че е много удобно“, споделя източник пред изданието. „Прекарват много време заедно и се срещат от месеци. Тя е изключително потайна и подбира много внимателно на кого споделя за връзката им.“, добавя той.

Бурният роман между бившата звезда на NFL и ангела на Victoria's Secret стана достояние на медиите в събота, след като вътрешен човек разкри пред Us Weekly, че двамата са заедно от известно време. Представителите на 49-годишния Брейди и 38-годишната Суанепул засега запазват мълчание и не са коментирали темата.

След развода си с Жизел Бюндхен през 2022 година, името на Брейди е било свързвано с редица известни личности и модели, сред които Ирина Шейк, Брукс Нейдър, както и с твърдения за отношения с Ким Кардашиян и София Вергара. Въпреки медийния интерес, бившият спортист запазва дискретност за личния си живот, фокусиран върху възпитанието на децата си. Той споделя 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан с Бюндхен, както и 19-годишния си син Джак от бившата си приятелка Бриджит Мойнахан.

През януари Брейди намекна, че наложеният му динамичен график трудно оставя пространство за сериозни връзки. „Знаете ли какво? Нямам много време за личен живот или време за себе си, но обичам да работя и обичам децата си“, коментира тогава той пред медиите. „Обичам да съм зает и да се опитвам да остана удовлетворен от нещата, които правя.“, добавя той.

От своя страна, Кандис Суейнпул е майка на две момчета – 10-годишния Анака и 8-годишния Ариел, от бившия си годеник Херман Николи, с когото бяха заедно повече от десетилетие преди раздялата им през 2018 година.

В интервю за списание V от 2023 година супермоделът споделя колко трудно е съчетаването на успешния бизнес с майчинството. „Животът е постоянно търсене на баланс и понякога се чувствам претоварена, но познавам добре нуждите както на децата си, така и своите собствени“, разказва тя, подчертавайки колко важно е личните постижения и психичното здраве да вървят ръка за ръка.

Редактор: Стела Христова
Том Брейди Кандис Суейнпул тайна връзка знаменитости романс Victorias Secret Маями
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