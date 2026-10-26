България

Първите РИК пристигнаха в ЦИК с изборните книжа, отчетоха 78 жалби и сигнали

23-та районна избирателна комисия в София и РИК-Перник са първите, предали документите си. В страната са дефектирали 25 машини за гласуване, а в чужбина - една

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 26 октомври 2026, 07:01
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П ървите районни избирателни комисии (РИК) пристигнаха в Централната избирателна комисия (ЦИК), за да предадат изборните си книжа след първия тур на президентските избори. Това са 23-та районна избирателна комисия в София и Районната избирателна комисия в Перник.

Остават още 29 районни комисии, които трябва да предадат документите си. След приемането им данните от секционните протоколи ще бъдат повторно въведени и обработени.

Ниска избирателна активност

По данни на ЦИК избирателната активност към 16:00 ч. в неделя е била под 16%. Най-ниска е отчетена в област Кърджали, където не е достигнала 7%, а най-висока е била в 23-ти МИР в София.

Окончателната избирателна активност ще стане ясна след приключване на обработката на изборните книжа и официалното обявяване на резултатите.

25 дефектирали машини в страната

Проблеми с машинното гласуване са отчетени в сравнително малко секции. В страната са дефектирали 25 машини, а в чужбина – една.

В ЦИК са постъпили общо 78 жалби и сигнали. Най-често те са свързани с нарушения в процеса на гласуване и с действия на членове на секционните избирателни комисии.

Постъпили са и сигнали за предизборна агитация и за оповестяване на социологически проучвания в изборния ден, когато подобни действия са забранени.

Регистрирани са и случаи, при които избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали да използват хартиена бюлетина. Такива случаи са имало на различни места в страната.

ЦИК: Бялата разписка не означава, че гласът не е отчетен

Притеснение сред част от избирателите са предизвикали и белите разписки, отпечатани от машините за гласуване.

От ЦИК обясниха, че белият цвят на разписката сам по себе си не означава, че гласът не е отчетен, тъй като вотът се съхранява в паметта на устройството. Важно е машината да отпечата разписка, уточниха от комисията.

Редактор: Василена Василева
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