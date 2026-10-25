Йотова: Ние държим златна карта

"Ние не се вписахме в негативните кампании. Ние не правихме кампании срещу нашите опоненти. За сметка на това пък всички правиха срещу нас такава кампания. Но аз продължавам да смятам, че бъдещето на България е в общото ни дело".

Това заяви победителят в първия тур на президентските избори Илияна Йотова.

Илияна Йотова благодари на избирателите, подкрепили кандидат-президентската ѝ двойка с Кирил Вълчев, и призова повече българи да гласуват на балотажа. Тя заяви, че през следващата седмица ще продължи положителната си кампания с послания за мир, сигурност и просперитет.

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Тя определи като илюзия очакването, че промяна в страната може да бъде постигната чрез отказ от гласуване. По думите ѝ България трябва да преодолее разделението и конфронтацията, за да не пропуска отново възможности за развитие.

"Това, което искам да споделя е известна тревога и да кажа на българските граждани, че илюзия е да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната. А ние в следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на времето, в което пропуснахме толкова много ползи с разделение, с конфронтация. Следващите години България ще има своя просперитет. Ние държим златна карта и тук в Югоизточна Европа ние ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент. Това, което искам още да кажа е, че в Европа бушува война. Аз през цялото време говорих за това, че съм български президент, който ще бъде президент на мира, защото без мир няма сигурност и няма просперитет. А ние сме длъжни да оставим на българските граждани възможност за бъдеще и за развитие", каза Йотова.

Кандидатът за президент посочи, че посланията ѝ са насочени към всички български граждани, а не само към избирателите, които вече са я подкрепили. Тя заяви, че не желае по площадите и улиците да се веят чужди знамена, а български и хората да се чувстват сигурни и да мислят за бъдещето на семействата си и развитието на децата.

По отношение на предстоящия балотаж тя каза, че ще продължи да разговаря с избирателите и да разяснява позициите си. Йотова не изключи да бъдат установени слабости в кампанията, но посочи, че анализът ще бъде направен след обявяването на окончателните резултати и разглеждането на данните по секции.

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Тя подчерта, че посланията ѝ ще бъдат отправени към всички граждани. Според нея неучастието на втората политическа сила в президентските избори също е повлияло за ниската избирателна активност днес.

Според нея основната задача през следващата седмица ще бъде да убеди повече граждани да излязат и да гласуват на балотажа.

"За първи път в историята на България жена побеждава на гласуване на президентски избори. Надявам се, че много хора ще гласуват на втория тур следващата седмица и България ще има жена президент. Но искам да се обърна към г-н Георги Кандев - да бъде мъж, каня го на дебат. Надявам се да не се скрие", добави кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.