България

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Кандидатпрезидентската двойка получава 34,763% от гласовете в страната. Гюров и Кандев са втори с 31,947%, но водят във вота в чужбина с 45,707%

Обновена преди 43 минути / 25 октомври 2026, 23:33
Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?
Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството
По същия начин ли се гласува на балотаж

По същия начин ли се гласува на балотаж
Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател
Първите РИК пристигнаха в ЦИК с изборните книжа, отчетоха 78 жалби и сигнали

Първите РИК пристигнаха в ЦИК с изборните книжа, отчетоха 78 жалби и сигнали
Рязък обрат във времето: Студен фронт обхваща страната, идват валежи

Рязък обрат във времето: Студен фронт обхваща страната, идват валежи
Спомен от последния чин: Каква ученичка е била Илияна Йотова

Спомен от последния чин: Каква ученичка е била Илияна Йотова

И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това показват последните официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 09:00 ч. на 26 октомври, при обработени 99,94% от секционните протоколи в районните избирателни комисии (РИК).

Кандидатпрезидентската двойка, издигната от инициативен комитет, получава 34,763% от гласовете, или 528 753 гласа.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,947% подкрепа, равняваща се на 485 927 гласа.

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“. Те получават 12,545% от гласовете, или 190 812 гласа.

Как се разпределят останалите гласове

Според данните на ЦИК към 09:00 ч. резултатите на останалите кандидатпрезидентски двойки са:

  • Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) – 4,608% (70 096 гласа);
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП „Величие“) – 3,788% (57 610 гласа);
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет – 2,393% (36 404 гласа).
  • Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от гласувалите, или 67 323 души.

Как са гласували българите в чужбина

Резултатите зад граница се различават от тези в страната, където Йотова и Вълчев запазват преднината си пред Гюров и Кандев.

При обработени 99,84% от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната Андрей Гюров и Георги Кандев водят с 45,707% от гласовете, или 36 933 гласа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са втори с 22,831% подкрепа, или 18 448 гласа.

Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 11,622% от гласовете в чужбина, или 9391 гласа.

президентски избори първи тур Илияна Йотова ЦИК резултати гласуване балотаж Андрей Гюров Възраждане Костадин Костадинов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Дори партньорството с Xpeng не може да спаси VW в Китай

Дори партньорството с Xpeng не може да спаси VW в Китай

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Любопитно Преди 4 минути

Реакцията на младата звезда на Барселона предизвика бурни коментари в испанските медии и социалните мрежи

Том Брейди и Кандис Суейнпул

Том Брейди и Кандис Суейнпул пазели връзката си в строга тайна

Любопитно Преди 21 минути

Романтичните отношения между легендарния спортист и топмодела датират от месеци, но двамата правят всичко възможно да останат извън светлината на прожекторите, като същевременно балансират своите успешни кариери и грижите за децата си

Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си

Как да използваме оптимално хотспота на смартфона си

Технологии Преди 33 минути

Функцията за хотспот, т.е. да споделяме мобилния си интернет с други устройства чрез превръщането на телефона в Wi-Fi рутер, е много популярна и полезна, но има някои особености, които може да ограничат нейната ефективност, ако не ги оптимизираме

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Свят Преди 39 минути

Опустошителната буря „Боело“ взе две жертви във Великобритания, след като падащи дървета премазаха автомобили в Северен Лондон и Шотландия, а ураганният вятър със 137 км/ч остави над 90 000 домакинства без електричество

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

България Преди 1 час

На фона на рекордно ниска избирателна активност, която наблюдатели обясняват с широко разпространеното недоверие към политиците и произтичащата от него апатия сред избирателите, на 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии

Круизен кораб с над 3300 души на борда се сблъска с контейнеровоз в Германия

Круизен кораб с над 3300 души на борда се сблъска с контейнеровоз в Германия

Свят Преди 1 час

Няма данни за пострадали, но са повредени спасителни лодки, а по корпуса на контейнеровоз е установено разкъсване с дължина около 10 метра

Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

Свят Преди 1 час

Руското военно министерство съобщи за поразен товарен кораб в Одеса и нанесени щети по инфраструктурата в Черноморск и Харков, докато при масирана атака с дронове във Воронежка област са загинали двама души

<p>Какви са резултатите от вота зад граница</p>

Вотът зад граница: Какви са резултатите след първия тур на президентските избори

Президентски избори Преди 1 час

При обработени 99,35% от протоколите зад граница кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев събира 45,606% от гласовете. Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място

<p>Може ли Виктор Орбан да бъде следващият генерален секретар на ООН</p>

САЩ лобират Виктор Орбан да оглави ООН, Русия и Китай също го подкрепят

Свят Преди 2 часа

Администрацията на Доналд Тръмп е насърчила бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата за генерален секретар на организацията. Според източници, цитирани от WSJ, трите сили обсъждат възможността той да бъде общият им кандидат

<p>Тръмп с изненадваща реакция за&nbsp;завръщането на Мачадо във Венецуела</p>

Тръмп за завръщането на Мачадо във Венецуела: Не знам нищо

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир се прибра след близо година в чужбина, докато Вашингтон продължава да подкрепя временната президентка Делси Родригес

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Свят Преди 2 часа

Левият лидер победи Флавио Болсонаро на балотажа с 51,77% от гласовете. Новият мандат обаче ще бъде съпътстван от силно консервативен Конгрес и сериозни икономически предизвикателства

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Любопитно Преди 3 часа

Според народните вярвания празникът бележи началото на зимата

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Любопитно Преди 3 часа

На 7570 метра височина се издига най-високият неизкачван връх в света. Неговата тайна се пази от природни стихии, божества и строги държавни забрани

<p>ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа</p>

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа, Брюксел настоява за реформи

Свят Преди 3 часа

Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Марта Кос и Роберта Мецола поздравиха победителите и заявиха готовност да подкрепят европейската интеграция на страната. Сред основните приоритети са върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията

Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан

Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан

Любопитно Преди 3 часа

Сателити на НАСА засякоха как екстремният Ел Ниньо е променил цвета на Тихия океан от зелено в тъмносиньо. Зад красивата картинка обаче се крие масов мор на фитопланктон и сериозна заплаха за морската екосистема

Този всекидневен навик повишава риска от деменция с 48%

Този всекидневен навик повишава риска от деменция с 48%

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване показва, че редовната дрямка през деня при хората над 65 години е свързана със значително по-висок риск от деменция. Връзката между съня и мозъчното здраве обаче се оказва много по-сложна, отколкото се смяташе досега

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Принц Уилям се опитал да изгони Травис Келси от снимка с Тейлър Суифт

Edna.bg

55 години любов! Родителите на Димитър Рачков отпразнуваха изумрудена сватба в компанията на сина си и любимата му

Edna.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg

При 99.94% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

Nova.bg