ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

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И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това показват последните официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 09:00 ч. на 26 октомври, при обработени 99,94% от секционните протоколи в районните избирателни комисии (РИК).

Кандидатпрезидентската двойка, издигната от инициативен комитет, получава 34,763% от гласовете, или 528 753 гласа.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,947% подкрепа, равняваща се на 485 927 гласа.

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“. Те получават 12,545% от гласовете, или 190 812 гласа.

Как се разпределят останалите гласове

Според данните на ЦИК към 09:00 ч. резултатите на останалите кандидатпрезидентски двойки са:

Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ) – 4,608% (70 096 гласа);

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП „Величие“) – 3,788% (57 610 гласа);

Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет – 2,393% (36 404 гласа).

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от гласувалите, или 67 323 души.

Как са гласували българите в чужбина

Резултатите зад граница се различават от тези в страната, където Йотова и Вълчев запазват преднината си пред Гюров и Кандев.

При обработени 99,84% от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната Андрей Гюров и Георги Кандев водят с 45,707% от гласовете, или 36 933 гласа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са втори с 22,831% подкрепа, или 18 448 гласа.

Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 11,622% от гласовете в чужбина, или 9391 гласа.