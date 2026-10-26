Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

И спанската кралица Летисия преживя доста бурни есенни дни.
54-годишната съпруга на испанския монарх падна, докато се разхождаше с лодка по време на събитията около връчването на наградата „Образцово село на Астурия“ за 2026 година в събота, 24 октомври, пише PEOPLE.
Летисия бе в Лянес, Испания, за специалния повод заедно със съпруга си крал Фелипе и техните дъщери – престолонаследничката принцеса Леонор и инфанта София.
A rainha Letizia de Espanha escorregou e caiu no convés de uma embarcação de pesca durante uma visita oficial a Llanes, nas Astúrias. A monarca recebeu ajuda para se levantar e continuou a visita normalmente, sem ferimentos aparentes. 📽️ Fonte: El País #RainhaLetizia #Espanha https://t.co/5TlisND3GF— Hora H (@horah_noticias) October 24, 2026
Видеокадри, разпространени от списание Hola!, показват как кралицата се подхлъзва и пада на палубата на малкия плавателен съд. На видеото се вижда как няколко души от придружаващите ги незабавно се притичват на помощ, за да ѝ помогнат да се изправи. Друг клип я улавя как се препъва повторно, докато позира за снимка. Изданието съобщава, че 19-годишната инфанта София лично е помогнала на майка си да стъпи отново на крака след падането.
Причина за нелепата ситуация са били вълните и нестабилните морски условия от предходния ден.
Кралското семейство връчи отличието на рибарското дружество „Санта Ана“ в Лянес. За официалния ангажимент кралицата заложи на по-неформален стил – кафяв пуловер, бяла риза, тъмни дънки и кафяви боти.
Dado el estado de la mar de ayer y de esta mañana no estaba claro que la Familia Real pudiera embarcar, pero lo ha hecho 🚤. Los cuatro han subido a bordo de la embarcación Nuevo Sandra María, propiedad del armador y patrón mayor de la cofradía. Ha sido al salir de la cabina, cuando la reina Letizia ha resbalado y ha sufrido una caída. La infanta Sofía le ha ayudado y preguntado si está bien. Los pescadores de la zona han explicado que aunque el mar parezca tranquilo, hay oleaje 🌊 de fondo y el barco se estaba moviendo mucho más de lo que parecía. Mucho más en https://t.co/40lynEiyrK 🖇️ #ReinaLetizia #caida #PuebloEjemplar2026— Revista ¡HOLA! (@hola) October 24, 2026
58-годишният крал Фелипе носеше розова риза, панталон в цвят маслина и сиво сако, съчетани с кафяви официални обувки. 20-годишната принцеса Леонор бе облечена изцяло в черно, а по-малката ѝ сестра София носеше син пуловер и тъмни дънки.
Наградата, присъждана от фондация „Принцесата на Астурия“, има за цел да отличи „град, село, населено място, живописна местност или общност в Княжество Астурия, които са се откроили по забележителен начин в защитата и опазването на своята природна среда, своето историческо, културно или художествено наследство, в инициативи за стимулиране на местната икономика или в извършването на общественополезни дейности и прояви на солидарност“.
Queen Letizia of Spain Falls on Boat During Royal Engagement https://t.co/buvQNs1ehQ— People (@people) October 25, 2026
Ден преди инцидента с лодката цялото семейство присъства на официалната церемония по връчването на годишните награди „Принцесата на Астурия 2026“ в Овиедо, Испания. За събитието Фелипе и Летисия избраха елегантни черни тоалети, София носеше тъмносиня рокля с наметало, а Леонор заложи на ярка червена рокля. Семейството позира за традиционните снимки заедно с 87-годишната кралица София.
През юли крал Фелипе и кралица Летисия подкрепиха националния си отбор и на финала на Световното първенство по футбол 2026. Кралската двойка изгледа шампионския мач срещу Аржентина в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси, от ВИП ложата на стадиона заедно с испанския премиер Педро Санчес. Преди мача те се ръкуваха и с президента Доналд Тръмп, който също присъстваше на финалния двубой.