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Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Испанското кралско семейство преживя нечакан инцидент по време на официално посещение в Астурия. Кралица Летисия се подхлъзна и падна на палубата на лодка пред погледа на съпруга си крал Фелипе VI и дъщерите им принцеса Леонор и инфанта София

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 09:42
Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)
Източник: Getty

И спанската кралица Летисия преживя доста бурни есенни дни.

54-годишната съпруга на испанския монарх падна, докато се разхождаше с лодка по време на събитията около връчването на наградата „Образцово село на Астурия“ за 2026 година в събота, 24 октомври, пише PEOPLE.

Летисия бе в Лянес, Испания, за специалния повод заедно със съпруга си крал Фелипе и техните дъщери – престолонаследничката принцеса Леонор и инфанта София.

Видеокадри, разпространени от списание Hola!, показват как кралицата се подхлъзва и пада на палубата на малкия плавателен съд. На видеото се вижда как няколко души от придружаващите ги незабавно се притичват на помощ, за да ѝ помогнат да се изправи. Друг клип я улавя как се препъва повторно, докато позира за снимка. Изданието съобщава, че 19-годишната инфанта София лично е помогнала на майка си да стъпи отново на крака след падането.

Причина за нелепата ситуация са били вълните и нестабилните морски условия от предходния ден.

Кралското семейство връчи отличието на рибарското дружество „Санта Ана“ в Лянес. За официалния ангажимент кралицата заложи на по-неформален стил – кафяв пуловер, бяла риза, тъмни дънки и кафяви боти.

58-годишният крал Фелипе носеше розова риза, панталон в цвят маслина и сиво сако, съчетани с кафяви официални обувки. 20-годишната принцеса Леонор бе облечена изцяло в черно, а по-малката ѝ сестра София носеше син пуловер и тъмни дънки.

Наградата, присъждана от фондация „Принцесата на Астурия“, има за цел да отличи „град, село, населено място, живописна местност или общност в Княжество Астурия, които са се откроили по забележителен начин в защитата и опазването на своята природна среда, своето историческо, културно или художествено наследство, в инициативи за стимулиране на местната икономика или в извършването на общественополезни дейности и прояви на солидарност“.

Ден преди инцидента с лодката цялото семейство присъства на официалната церемония по връчването на годишните награди „Принцесата на Астурия 2026“ в Овиедо, Испания. За събитието Фелипе и Летисия избраха елегантни черни тоалети, София носеше тъмносиня рокля с наметало, а Леонор заложи на ярка червена рокля. Семейството позира за традиционните снимки заедно с 87-годишната кралица София.

Кралица като никоя друга: Летисия е първата жена без синя кръв на испанския престол
20 снимки
кралица Летисия
кралица Летисия
кралица Летисия
кралица Летисия

През юли крал Фелипе и кралица Летисия подкрепиха националния си отбор и на финала на Световното първенство по футбол 2026. Кралската двойка изгледа шампионския мач срещу Аржентина в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси, от ВИП ложата на стадиона заедно с испанския премиер Педро Санчес. Преди мача те се ръкуваха и с президента Доналд Тръмп, който също присъстваше на финалния двубой.

Редактор: Стела Христова
Кралица Летисия Испанско кралско семейство Инцидент Падане Крал Фелипе Астурия Лянес
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