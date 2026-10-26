Катрин Зита-Джоунс обясни защо социалните мрежи убиват магията на киното

К атрин Зита-Джоунс изпитва носталгия по стария Холивуд, когато публиката не знаеше толкова много за живота на филмовите звезди.

Актрисата сподели какво харесва в съвременната филмова индустрия и какво не одобрява в интервю за Awards Buzz.

Сред нещата, които най-много не ѝ допадат, е възможността феновете да научават толкова много подробности за живота на известните личности чрез социалните мрежи.

„Имаше нещо прекрасно в това да не знаеш всичко за актьорите – с кого прекарват нощите си, какво ядат, къде пазаруват и как се обличат. Колкото и да промениха социалните мрежи правилата на играта в много отношения, те разкриват прекалено много подробности“, сподели тя.

„Не е нужно да знам: „Нали току-що се разведе със съпруга си? Нали имаше връзка с някого? Не искам да знам тези неща. Магията на киното и на актьорите, които гледаме на екрана, се крие именно в тази загадъчност. Отиваме в киносалона и прекарваме два часа и половина или три часа, гледайки ги. Не е необходимо да знам всичко за тях“, добави звездата.

Въпреки това има и тенденции в Холивуд, които Зита-Джоунс приветства. Сред тях е нарастващото влияние на жените във филмовата индустрия.

„Това означава повече съдържание. Означава, че повече актьори получават работа. Жени като мен, от моето поколение, получават възможност да участват в наистина интересни проекти или сами да търсят такива и дори да ги реализират. Това много ми харесва“, заяви тя.

В новия сериал на Amazon Prime Kill Jackie Катрин Зита-Джоунс играе Джаки Прайс – търговец на произведения на изкуството и бивш наркобарон. Актрисата призна, че се е радвала на възможността да се превъплъти в персонаж, който се различава съществено от досегашните ѝ роли.

„На този етап от кариерата си наистина се наслаждавам на възможността да направя рязък завой – да изиграя роля, за която хората биха казали: „Това е типична роля за Катрин Зита-Джоунс. Очевиден избор“. Искам да се отдалеча от това. Не че имам нещо против подобни роли – обичам ролите на Катрин Зита-Джоунс. Просто исках да си позволя малко повече свобода“, обясни тя.