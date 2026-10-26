САЩ лобират Виктор Орбан да оглави ООН, Русия и Китай също го подкрепят

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп е лобирала за кандидатурата на бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН). Вашингтон е насърчил Орбан да се включи в надпреварата, като първоначалната идея е дошла от американската страна. Русия и Китай също са изразили готовност да подкрепят подобен вариант, съобщава The Wallstreet Journal, позовавайки се на източници от три държави.

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Предложението все още очаква окончателно решение. Идеята е Орбан да бъде общ кандидат на САЩ, Русия и Китай за поста, който се очаква да бъде освободен в края на годината.

Американски представител признава, че на пръв поглед подобна кандидатура може да изглежда необичайна. Според него обаче трите държави биха могли да осигурят необходимата подкрепа в Съвета за сигурност на ООН.

„Когато САЩ, Русия и Китай искат едно и също нещо в Съвета за сигурност на ООН, обикновено го получават“, посочват представители, цитирани от изданието.

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Може ли Орбан да получи необходимите гласове?

Според американския представител Орбан би могъл да разчита на подкрепата на осем от 15-те членове на Съвета за сигурност, а общо десет гласа са постижима цел. Не е ясно обаче как биха реагирали Великобритания и Франция, които са постоянни членове на съвета и разполагат с право на вето.

Името на Орбан многократно е било обсъждано от американски представители при разговори за потенциален наследник на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш. Според публикацията китайските и руските представители също са проявили интерес към идеята.

Американски служител определя Орбан като „кандидата мечта за консерваторите от движението MAGA“ – политическото движение на Тръмп, чието име идва от лозунга „Да направим Америка отново велика“.

Сред причините за тази оценка са позициите на Орбан срещу масовата миграция и либералните неправителствени организации, както и политиката му спрямо съдебната система и медиите в Унгария. Бившият премиер често влиза в конфликти с Европейския съюз, но същевременно страната му продължава да получава европейско финансиране.

Въпреки близките си отношения с Китай Орбан успява да поддържа образа си на защитник на западната цивилизация, отбелязва изданието.

Тръмп и Ванс може да подкрепят кандидатурата му

Президентът Доналд Тръмп подкрепи Орбан на парламентарните избори в Унгария през април 2026 г., а вицепрезидентът Джей Ди Ванс участва в предизборната му кампания.

Според източник, запознат с обсъжданията, двамата се очаква отново да застанат зад Орбан, ако той реши да се кандидатира за генерален секретар на ООН. Официалното обявяване на подобна подкрепа обаче може да бъде отложено до междинните избори в САЩ.

Американски представители вече са се свързали с бившия унгарски премиер, за да проверят дали има интерес към поста. По информация на The Wallstreet Journal Орбан е бил склонен да обмисли предложението, но не желае да се кандидатира, ако не смята, че има реален шанс да спечели. Самият той е отказал коментар.

Според един от източниците разликата между Орбан и останалите потенциални кандидати е в политическия им опит. Докато много от тях идват от дипломатическите среди и международната администрация, Орбан е описван като политик, който е готов да влиза в открито противопоставяне с установените центрове на власт.

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Кои са останалите кандидати?

Сред кандидатите за поста е и дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе, която се включи в надпреварата миналата седмица. Според публикацията позициите на ОАЕ във връзка с паравоенна групировка, замесена в гражданската война в Судан, може да се окажат пречка за кандидатурата ѝ. В същото време Нусейбе е определяна като подготвен кандидат, който набира подкрепа.

Предвижда се тя да отговаря на въпроси на 27 октомври, а на следващия ден Съветът за сигурност да проведе ново предварително гласуване. Възможно е в надпреварата да се включат и други кандидати.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г.

Редакционният съвет на The Wallstreet Journal изразява критична оценка за управлението на Гутериш и смята, че евентуална кандидатура на Орбан би поставила на изпитание представата за ролята и авторитета на организацията.