Свят

Тръмп за завръщането на Мачадо във Венецуела: Не знам нищо

Носителката на Нобеловата награда за мир се прибра след близо година в чужбина, докато Вашингтон продължава да подкрепя временната президентка Делси Родригес

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 08:06
Тръмп за завръщането на Мачадо във Венецуела: Не знам нищо
Източник: AP/БТА

Л идерката на венецуелската опозиция и носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година в чужбина и няколко неуспешни опита да се прибере в родината си. Завръщането ѝ идва на фона на напрежение в отношенията ѝ с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела

„Тук съм. С вас“, написа Мачадо в социалната мрежа X.

Екипът ѝ разпространи снимки от посещението ѝ в църква в западния щат Лара. Когато излязла от храма, събралите се граждани изпели националния химн и скандирали „Свобода!“. След това Мачадо се отправила с автомобил към столицата Каракас, а хиляди нейни привърженици се събрали край пътя, за да я приветстват.

Според четирима източници, запознати с придвижването ѝ, Мачадо е пристигнала с частен самолет от Панама в Колумбия в края на миналата седмица, а вчера е преминала по суша във Венецуела.

Източник, пряко запознат с плановете на опозиционната лидерка, е заявил пред "Ройтерс", че завръщането ѝ е било съгласувано с правителствата на САЩ, Панама и Колумбия и е получило одобрението на Тръмп.

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Американският президент обаче заяви вчера в Белия дом, че не знае нищо за завръщането на Мачадо. Той също така даде да се разбере, че Вашингтон ще продължи да подкрепя временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

„Тя е много мила жена“, каза Тръмп за Мачадо. „Но ние се справяме много добре във Венецуела“, добави той.

  • Напрежение между Мачадо и администрацията на Тръмп

Мачадо се опитва да спечели подкрепата на американската администрация още преди свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Тръмп обаче многократно е изразявал подкрепа за Родригес, която беше вицепрезидент по време на управлението на Мадуро.

Американският президент приветства и споразуменията за добив на петрол, както и други инвестиции на американски компании във Венецуела.

През юни "Ройтерс" съобщи, че американски представители поне веднъж са поискали от Мачадо да отложи завръщането си в страната.

Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че условията за безопасното завръщане на опозиционната лидерка са резултат от подкрепени от Вашингтон преговори за помирение. По думите му благодарение на тези усилия стотици политически затворници са били освободени, а стотици представители на опозицията са се завърнали от изгнание.

По-рано този месец представители на част от опозицията и временното правителство проведоха кръг от преговори за реформиране на Върховния съд и изборните органи преди бъдещи избори. Политическото движение на Мачадо обаче не участва в разговорите.

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

  • Какви са плановете на Мачадо

Съветникът на Мачадо по външнополитическите въпроси Давид Смолански заяви пред "Ройтерс", че тя планира да се срещне с пострадали от смъртоносните земетресения във Венецуела през юни, със семействата на политически затворници, с представители на международната общност и с лидери на демократичната опозиция.

„Тя ще работи активно за определянето на дата за свободни и честни избори“, добави Смолански.

Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

Мачадо напусна тайно Венецуела в края на 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир, след като повече от година прекара предимно в укритие. По време на управлението на Мадуро ѝ беше забранено да напуска страната.

Междувременно бившият кандидат за президент на опозицията Едмундо Гонсалес, който живее в Испания, съобщи, че също планира да се завърне във Венецуела в близко бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Любомир Мартинов    
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